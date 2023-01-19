核酸檢測預約｜18個人流少檢測點一站搜　即查哪處有位、預約實況

香港與內地恢復通關，港人北上需要自費48小時核酸檢測，並取得陰性結果，現時社區檢測中心設有240元或150元收費服務，分別12小時或24小時內出報告。



適逢農曆新年將至，香港多個社區檢測站大排長龍。社區檢測中心網站新增「人流較少的檢測點」，今早（19日）由於較多人檢測，一度全港只有10個人流較少檢測中心，當中包括港島區小西灣社區會堂、九龍區土瓜灣體育館、油麻地鴉打街臨時遊樂場、新界區粉嶺和興社區會堂、大窩口社區中心等，但到中午1時半，檢測名額仍然充裕的中心已增至18個，其中新界西最多有8個。政府強烈建議檢測人士，宜先在網上查看不同檢測中心或檢測站的最新預約情況，並在檢測前於網上進行預約。



社區檢測中心和檢測站最新預約情況

查看人流較少檢測站

▼1月17日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



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根據社區檢測中心網站「人流較少的檢測點」顯示，截至下午1時30分，以下社區檢測中心／檢測站人流較少：

港島



柴灣怡盛街（一號及二號籃球場）

小西灣社區會堂

利東社區會堂（近利東站B出口）

九龍



土瓜灣體育館（近土瓜灣站A出口）

油麻地鴉打街臨時遊樂場（近油麻地站C出口）

九龍城亞皆老街遊樂場（近宋皇臺站B1出口）

新界東



粉嶺和興社區會堂

上水保榮路遊樂場天幕下

鄉事會街2號大埔社區中心籃球場（近大埔墟站A出口）

火炭禾寮坑路近禾寮坑遊樂場（近火炭站D出口）

新界西 New Territories West



天水圍天柏路公園

大窩口社區中心

葵涌新區公園（近葵興站D出口）

興芳路遊樂場硬地足球場（近葵芳站D出口）

葵涌石排街公園

青衣長發社區中心

青衣游泳池外空地（近青衣站C出口）

荔景社區會堂（近荔景站A出口）

▼1月17日 荃灣大會堂檢測站有逾百人排隊▼



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另外，政府公布今日檢測名額已滿的檢測中心／檢測站名單，未有預約的人士不會獲得服務，因此未有預約者今日請不要前往該些檢測中心／檢測站。

今日檢測名額已滿的檢測中心／檢測站名單：



灣仔禮頓山社區會堂

堅尼地城社區綜合大樓

中環愛丁堡廣場

修頓遊樂場

北角汽車渡輪碼頭遊樂場

西湖里遊樂場

維多利亞公園音樂亭

深水埗白田社區會堂

楓樹街遊樂場

麥花臣遊樂場籃球場

何文田公園

油塘社區會堂

觀塘牛頭角道體育館

觀塘秀明道公園

坪石邨黃石樓旁籃球場

藍田配水庫遊樂場

翠屏道6號觀塘遊樂場

九龍公園小型足球場

大角咀櫸樹街

大埔太和體育館

大埔中央廣場

馬鞍山遊樂場硬地足球場

烏溪沙站公共運輸交匯處

沙田瀝源社區會堂

沙田大會堂廣場

車公廟體育館開放空間

聯和墟遊樂場

上水單車匯合中心

▼高鐵通車▼



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政府發言人強調，檢測容量充裕並足以應付歲晚過關人流需要。截至今日下午1時30分，今日、明日（20日）和後日（21日）全港社區檢測中心／檢測站分別仍有約44,000、約78,000及約95,000個檢測預約名額。

由於需要檢測人士集中於個別檢測中心和檢測站，以及個別繁忙時段進行採樣，加上大量需要檢測人士在未有預約的情況下，於傍晚繁忙時段前往人流較多的檢測中心和檢測站輪候，導致個別檢測中心和檢測站大排長龍及需要長時間輪候。

政府指出，昨日（18日）及前日17日）全港社區檢測中心／檢測站平均每日仍有超過6萬個檢測名額尚未使用，大多於日間時段分布於全港多區人流較少的社區檢測中心／檢測站。

為配合巿民的檢測需要，個別較繁忙的社區檢測中心／檢測站已加強人手及增設登記／採樣櫃檯。然而，近日約有三成至五成檢測人士，相當於每日約3萬人在未有預約的情況下前往輪候檢測，導致個別檢測中心和檢測站的檢測總人數超越其正常服務名額的四成。

政府提醒市民，可到各區的社區檢測中心及社區檢測站進行檢測：https://www.communitytest.gov.hk/zh-HK/info。

為盡量減少等候時間，政府強烈建議檢測人士在網上查看不同檢測中心／檢測站的最新預約情：https://booking.communitytest.gov.hk/zh-HK/，揀選就近但人流較少的檢測中心／檢測站進行檢測。如個別檢測中心／檢測站當天的自費服務已滿額，檢測人士可選擇到其他檢測中心／檢測站進行檢測。

市民宜預先在網上預約檢測服務時段，以確保能夠適時進行檢：https://booking.communitytest.gov.hk/form/index_tc.jsp。