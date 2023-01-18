核酸檢測中心｜農曆新年如常運作　未來三日每天9萬名額促先預約

年近歲晚，通關以來大批市民登記口岸名岸或搭乘高鐵返內地，需求殷切，連帶檢測站近日都大排長龍。政府今日（18日）提醒公眾，全港各區80多間社區檢測中心及檢測站在農曆新年期間會如常運作，服務時間不變，便利有需要檢測的巿民進行檢測，包括擬前往內地的人士。政府表示現時預約名額十分充裕，截至今日中午12時，未來3日每日平均仍有逾9萬個預約名額，總共至少27萬個名額。



▼1月17日 荃灣公園檢測站大排長龍▼



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政府發言人表示，現時全港社區檢測中心或檢測站的預約名額仍然非常充裕。截至今日中午12時，未來3日每日平均仍有超過9萬個預約名額，當中八成以上檢測中心或檢測站尚有今、明兩日的預約名額，即是有約70個檢測中心或檢測站仍有名額。

政府呼籲需自費核酸檢測人士提早上網預約

政府強烈呼籲，需進行自費核酸檢測的人士先在網上預約檢測時段，以大大減省在檢測中心或檢測站輪候的時間。

發言人指，網上開放供預約的時段遠至未來四星期，強烈建議擬北上內地的巿民盡早做好準備，配合自己的行程，提早預約檢測時段。社區檢測中心及檢測站會優先為已預約的人士進行檢測，故此未有預約的人士可能需要等候一段相對比較長的時間。此外，如個別檢測中心或檢測站當天的自費服務已滿額，未有預約的人士可選擇到其他檢測中心或檢測站進行自費檢測。

承辦商加強人手及增設櫃檯應付需求

為應對近日北上人士的檢測需要，政府已要求檢測承辦商盡力在個別較繁忙的檢測中心和檢測站加強人手及增設登記或採樣櫃檯，以應付日增的需求。

▼1月17日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



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巿民在預約檢測前可先上網查看各區不同檢測中心或檢測站的最新預約情況和人流較少的檢測中心及檢測站名單。市民如有預約或使用「檢測登記碼」，便可節省到場後辦理登記手續的時間，以更順暢地完成檢測。

預約檢測相關網址：

預約檢測： https://booking.communitytest.gov.hk/form/index_tc.jsp

各區不同檢測中心／檢測站的最新預約情況 : https://booking.communitytest.gov.hk/zh-HK/

和人流較少的檢測中心及檢測站名單： https://www.communitytest.gov.hk/zh-HK/station/



發言人亦提醒已預約檢測的人士按預約時段準時到達檢測中心或檢測站。另外，檢測機構發出的電子報告，或經政府2019冠狀病毒病電子檢測紀錄系統網站下載的「自費核酸檢測電子紀錄」，均可用作過關，於口岸供有關人員查核。出行內地人士無須返回檢測中心或檢測站領取紙本報告。