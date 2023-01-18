核酸檢測中心｜旺角人龍持續　市民冀趕及取報告歲晚啟程回鄉省親

不少市民趁著農曆新年回內地探親，連日來社區檢測中心早晚都出現人龍，政府今早已呼籲市民預約，但仍有不少市民到現場排隊做檢測。有市民就帶兒子回鄉探親，亦有市民希望新年後「唔使預約都返到大陸」。



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記者今午（18日）到旺角麥花臣遊樂場的檢測站，可見持續有20至30人排隊等候檢測。檢測的帳篷不時有市民進岀。

▼1月17日 荃灣大會堂檢測站有逾百人排隊▼



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年廿九出發 今天來檢測

計劃農曆新年到內地拜年的孫小姐，準備年廿九（20日）坐直通巴士經落馬洲回內地，三年未有回鄉探親的她指「好逼切，好興奮。」她特地今日來做檢測，以趕及明天中午來取報告，後日早上就可過關。她對於要回來檢測站取報告，「走嚟走去有啲麻煩。」談到個人新年願望，「唔使做檢測緊係好啦，希望過埋年之後，返大陸直頭唔使報名，隨時岀入先開心嘛。」

同樣回鄉探親的李女士帶同她就讀小四的兒子，稱趁著小朋友放假回廣州探親，「三年無見喺大陸嘅屋企人，小朋友都係好耐無返去。」將會經深圳灣口岸過境的她，預計回鄉當日口岸會人多，都不太擔心「中招」。

廣東旅客亦排核酸準備回家

從廣東來港旅遊的馮小姐，來遊玩四天，準備在後天回內地。被問到內地與香港的檢測站分別，她直言價錢上已有不同，「可能呢度（麥花臣檢測站）要150蚊，但大陸先係十幾蚊人民幣，而且內地我係網上預約之後，去到檢測站個登記都快啲。」不過她指，疫情前經常來港旅遊，今次到港就感到大不同，「好多以前去嘅舖頭都執咗，覺得好可惜」。

▼1月17日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼

