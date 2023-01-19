核酸檢測｜陳國基稱有條件免核酸過關　視乎中央取態　冀愈早愈好

農曆年臨近，連日來大批市民逼爆社區檢測中心做自費核酸檢測，希望盡早獲取報告以便回內地探親。政務司司長陳國基表示，香港疫情走勢向下，有條件讓全民免核酸檢測過關，但要視乎中央取態，因此未能承諾過年前推出，但他同意愈早愈好，又指當獲中央政府同意，甚麼時候開始也可以。



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陳國基接受報章訪問時稱，香港與內地恢復通關以來，過去十多天逾百萬內地客申請赴港旅遊或商務簽註，料農曆新年、內地春運以後，將陸續來港帶旺經濟。

陳國基又指，從大廈污水監測數據，以至專家研判疫情，也總結出香港疫情走勢持續向下，故他同意有條件放寬全民免核酸過關，惟要視乎中央取態，未能承諾何時，包括農曆年前抑或農曆年後推出，但他指倘獲中央同意，甚麼時候開始也可以。

政務司司長陳國基。（資料圖片）

他預計長遠愈多人過關下，核酸檢測能力會愈考驗，將來的目標是用快測代替，以至終極目標是完全毋須檢測通關，但要審視情況，逐步去做。他強調，港府留意到社會對核酸過關有聲音，故聽到訴求後即與內地討論，日前宣布先豁免從香港入境內地的幼童，不必出示過關前48小時內的核酸陰性結果。