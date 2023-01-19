核酸檢測預約｜楓樹街檢測中心人龍再現　逾百人排隊苦等逾兩小時

農曆新年臨近，連日來都有大批市民到社區檢測中心做自費核酸檢測，希望能盡早獲取報告，以便回內地探親過年。



深水埗楓樹街球場的檢測中心昨晚（18日）逼爆，深夜仍有人排隊做檢測，到今早（19日）中心再開門時，等候做檢測的人龍再現，上午11時許，有逾百人排隊，人龍由球場門口延伸到街尾轉角的街坊福利會。有輪候超過兩小時的市民表示，已訂票明日乘高鐵到深圳探親，但擔心未及取得核酸陰性報告，影響行程。



今日（19日）中午11時，就現場所見，深水埗楓樹街球場的檢測中心，仍然大排長龍，有逾百人排隊，人龍由球場門口延伸到街尾轉角的街坊福利會。（鄧康翹攝）

今午11時許，楓樹街球場檢測中心的職員指，檢測中心預約已滿，由於今日檢測人數眾多，建議市民可到附近保安道遊樂場、自由社區會堂等人流較少的檢測站進行付費檢測。

排隊頭的周先生表示，於上星期提前在網上預約10時進行檢測，今早接近9時已到場排隊等候。他表示，已等候了兩個多小時，認為輪候時間太長，「因為我買聽日高鐵飛返深圳探屋企人，依家等咁耐有啲驚趕唔切攞到（核酸報告）。」

同樣在排隊的李先生表示，自疫情三年間都沒有返內地探過父母，「父母都喺廣州，希望今次返去可以同家人一齊熱熱鬧鬧過年。」

他說，在兩個多星期前已提早進行預約今早11時做檢測，並提早一小時在早上10時左右到場，等了接近一個半小時仍未做到檢測，「昨日睇新聞都知好多人，但係冇諗過今日等咁耐都仲未到。」他認為檢測中心應增派人手，提高檢測效率。