隔離令1.30撤　盧寵茂強調新冠非流感　兩者有疊加：1加1會大於2

確診者隔離令1月30日起起撤銷，醫務衞生局局長盧寵茂今午（19日）出席疫情記者會上指出，本港去年經歷兩個高峰，確診數字由接近每日近3萬宗下降至最近3000宗，死亡率亦由0.77%減少至0.19%，在整體抗疫能力提升下，政府不會再發隔離令，改為提出健康措施的建議，但重申疫情並未消失。



不過，盧寵茂強調「新冠唔係流感」，新冠傳播力比流感強，是另一種呼吸道感染，兩個疾病會有疊加效應：「唔係1加1等於1，係1加1可能大於2，如果同時感染後果好嚴重，會對整個醫療系統好嚴重。」



▼竹篙灣檢疫中心▼



盧寵茂表示，在過去1年，本港經歷兩個高峰，分別是年初及年底，兩個高峰下社區經歷了較高的感染比率，去年底12月底，確診數字由近3萬下跌至3000，說明本港已經度過了高峰期。他又指，在死亡率方面，2022年初高峰整體死亡率高達0.77%，而去年底只有0.19%。

醫務衞生局局長盧寵茂。（林靄怡攝）

盧寵茂指，本港整體上有三方面提升，疫苗第二針及第三針分別為93%及84%，連同社區大量感染，免疫力等同接種三針即有95%，社會的混合免疫屏障已經比較牢固，已完成打針市民即使受感染，都是輕微症狀。

第二，本港醫療抗疫力已提升，醫管局制定方案，配合遠程診治，病毒對市民的威脅已經改變。第三，社會上不少機構及市民具備防疫知識，處理感染個案能力上升，尤其院舍的預防及處理能力已經提升。

▼青衣隔離設施▼



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盧寵茂形容，本港疫情進入新階段及管理模式，政府由一刀切強制隔離，改為市民自主決定，由1月30日開始，取消感染人士強制隔離令，政府不會再發隔離令，改為提出健康措施的建議，確診人士毋需在逗留住所、醫院、隔離設施等，即使自行檢測陽性，都毋需呈報。

但我要強調，取消隔離令唔代表新冠病毒已經消失，仍然為社區，特別一老一幼、醫療系統帶來風險及壓力，全球疫情有變數，所以政府會維持緊急應變級別，直至另行通。 醫務衞生局局長盧寵茂

他重申，政府會繼續留意變異病毒株情況、各區污水數據，以及為住院病人做基因做測序，亦會延續院舍、醫院防疫措施，例如職員及學生檢測。