中大醫院撤銷指定隔離病房接收新冠病人院　關閉新冠門診

新冠肺炎確診人數回落，中大醫院今（13日）宣布下周一開始，將撤銷接收新冠病毒患者的指定隔離病房，用作接收公立醫院轉介的新冠病毒患者的指定隔離病房，將調整為一般病房。



調整後，該病房會繼續接收由公立醫院轉介及自費的新冠病毒患者。同時，病房也會在不同的指定區域，接收由公立醫院轉介的骨科及內科康復病人。另外，由於求診人數陸續減少，中大醫院的新冠門診站亦會關閉。



本港疫情持續回落，今錄得8,260宗確診，創11月30日以來新低。中大醫院今（13日）宣布，根據衞生防護中心的最新建議，新冠病毒患者可以在通風良好的空間接受治理，毋須必定使用隔離病房，故醫院亦會由下周一開始，將撤銷接收新冠病毒患者的指定隔離病房，用作接收公立醫院轉介的新冠病毒患者的指定隔離病房，將調整為一般病房。

調整後，該病房會繼續接收由公立醫院轉介及自費的新冠病毒患者。同時也會在不同指定區域，接收由公立醫院轉介的骨科及內科康復病人。

中大醫院行政總裁馮康表示，醫院會繼續騰出32張病床接收醫管局轉介的新冠病毒患者，以及18張病床接收一般的骨科及內科康復病人，紓緩公立醫院的壓力，支援本港抗疫工作。

此外，由於求診人數陸續減少，本院的新冠門診站亦會關閉。醫院亦會為有需要的新冠病毒患者，繼續提供遙距醫療服務。