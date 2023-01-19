2023新春金多寶｜8000萬頭獎六合彩1.26攪珠　兩個號碼春節最幸運

兔年將至，香港賽馬會宣布六合彩新春金多寶2023將於下周四、即1月26日年初五攪珠，馬會估計若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。新春金多寶將於今晚（19日）的攪珠後，在各場外投注處、電話投注及數碼平台售票，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分。馬會同時提供了新春金多寶「幸運」號碼，自1986年來，至今共舉行過35次，有兩個號碼分別攪出10次及9次，可稱為幸運號碼。



原定周日的攪珠將不會舉行

馬會今日（19日）表示，六合彩新春金多寶攪珠將於下周四舉行，特設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元，而為預留更多時間讓市民購買彩票，原定下周日（22日）的攪珠將不會舉行。

「29」及「11」列新春金多寶「幸運」號碼

馬會披露，新春金多寶自1986年來至今共舉行過35次，當中「29」及「11」號分別攪出10次及9次，分列新春金多寶最旺門號碼頭兩位，而「3」、「5」、「19」及「37」號亦出現過8次，均可稱為新春金多寶幸運號碼。

▼2023年1月3日 8,000萬六合彩新年金多寶攪珠▼



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投注方式方面，近8次新春金多寶，7次有幸運兒以複式中頭獎，詳情如下：

近8次新春金多寶頭獎彩票購票方式：

．2020年2月1日/7個號碼複式自選獎券 （半注）、8個號碼複式運財獎券（1注）



．2019年2月9日/6個號碼單式運財獎券（1注）、14個號碼複式自選獎券（半注）、7個號碼複式自選獎券（1注）、7個號碼複式運財獎券（半注）、8個號碼複式自選獎券（2注）、5膽拖全餐自選獎券（1注）



．2018年2月20日/6個號碼單式運財獎券（1注）



．2017年2月1日/6個號碼單式運財獎券（2注）、8個號碼複式運財獎券（半注）



．2016年2月11日/7個號碼複式運財獎券（1注）



．2015年2月22日/無人中



．2014年2月4日/7個號碼複式運財獎券（半注）



．2013年2月14日/6個號碼單式運財獎券（1注）、7個號碼複式運財獎券（1注）



．2012年1月26日/無人中



．2011年2月6日/6個號碼單式運財獎券（1注）、7個號碼複式運財獎券（1注）



今晚一期攪珠後開始售票

馬會指，新春金多寶獎券將於今晚攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（26日）晚上9時15分。