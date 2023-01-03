六合彩新年金多寶1注中派彩8625萬　7個幸運號碼有得對

踏入新一年，橫財機會來啦。六合彩新年金多寶攪珠今晚（3日）9時半舉行，今期特設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，馬會估計頭獎基金高達8,000萬元。投注晚上9時15分截止，總投注額為179,088,381元。



馬會公布有1注中，每10元一注派彩86,256,300元；二獎2.5注中，每10元一注派彩3,500,840元；三獎則273注中，每10元一注派彩85,490元。



▼1月3日 8,000萬六合彩新年金多寶攪珠▼



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今期為2023年第1期攪珠，由於過去三期頭獎無人中，今日金多寶達6,000萬元。

今晩攪出的號碼為：7、20、25、27、35、43；特別號碼為：1。

2023年六合彩第1期新年金多寶攪珠結果。（馬會直播畫面截圖）

▼過去九次新年金多寶攪珠結果▼



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馬會日前公布，在過往9次「新年金多寶」攪珠中，「3」字頭號碼出現次數最多，共20次，其中「32」號、「36」號及「39」號各開出3次。

此外，馬會指今季舉行的金多寶中，有部份號碼特別「旺場」多次開出，分別是「4」號、 「12」號、「20」號、「28」號及「46」號，同樣開出2次。

▼中環士丹利街投注站地面層▼



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▼2022年1月4日六合彩新年金多寶▼

