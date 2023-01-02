六合彩｜新年金多寶一注獨中獎金8000萬　一個幸運號碼常出現

六合彩新年金多寶將於周二(3日)晚上9時30分攪珠，由於金多寶多達6000萬，換言之頭獎一注獨中的話，獎金高達8000萬。倘若希望在新的一年「橫財就手」成為千萬富翁，可以留意馬會根據過去開彩紀錄整理的「幸運號碼」。



▼2022年1月4日六合彩新年金多寶▼



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馬會表示，歷來9個「新年金多寶」，「3」字頭號碼出現次數最多，共20次，其中「32」號、「36」號及「39」號各開出3次。

此外，馬會指今季舉行的金多寶中，有部份號碼特別「旺場」多次開出，分別是「4」號、 「12」號、「20」號、「28」號及「46」號，同樣開出2次。

▼過去九次新年金多寶攪珠結果▼



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六合彩新年金多寶攪珠將於週二（1月3日）舉行，設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。

攪珠將於當晚9時30分舉行，晚上9時15分會截止售票。

▼中環士丹利街投注站地面層▼



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▼十大幸運投注站▼（截至去年10月）



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十大幸運投注處中六合彩頭獎次數統計 (至2022年10月3日)

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