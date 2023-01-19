楓樹街檢測中心深夜人龍不斷　午夜後須更新預約日期惹鼓譟

鑑於農曆新年臨近，不少市民須北上過年或返鄉探親；加上高鐵的雙向車票於昨日（18日）起每日由1.4萬張急增至2萬張，大批市民昨日在全港多個檢測中心排長龍做檢測，希望可以盡快獲取報告，以便過關回鄉。



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其中，深水埗楓樹街社區檢測中心，原本於晚上8時關門，惟入夜後檢測人士數量不降反增，一度有數百人逼爆楓樹街球場，職員超時工作至昨晚11時，人龍仍有逾300多人。此時，由於球場於晚上11時依時關燈，惹來在場人士不滿及鼓譟，職員只好報警求助，但不滿之聲仍此起彼落。及至今日（19日）凌晨零時，由於預約系統已經轉了新日期，檢測中心職員無法為「逾期」的排隊人士進行登記，在場人士鼓譟加劇。

職員用大聲公向排隊人士講述情況。(陳永武攝)

就現場所見，由於現場人數太多，原本只有「環頭」警員在場，隨後警察機動部隊(PTU)亦「增援」協助。有檢測中心職員手持大聲公，向排隊人士解釋情況，指過了12點後，18日的預約會消失，希望能配合程序，用手機將網站預約由18日改為19日，即可加快職員登記工作流程，否則單是登記已須多用3倍時間。然而有人聽到後即感到不滿：「聽日出唔出到報告結果先?」你一言我一語，職員無奈道「你哋唔好問咁多問題住先，請合作。」並籲在場人士合作改預約時間。其時，亦有警員在旁維持秩序。

由於在場人士配合更新了預約時間，及至凌晨1時半，人龍已經清了接近一半，在場排隊人數只有約200人。直至凌晨3時半，檢測中心已為所有人進行採樣，完成工作。

李太與仍穿著校服的兒子。(陳永武攝)

李太與10歲大、身穿校服的兒子，於昨晚6時到達。她指，在凌晨零時前才排進球場內，之前一直排出面街，但無職員出來解說情況。她稱，見到有人與職員爭執，估計是排隊太久，捱肚餓又眼睏因而導而不滿。她續指，兒子明天一早還要上課，打算明晚放學後返深圳。

陳太由昨午4時半開始排隊至凌晨。(陳永武攝)

陳太與姊姊及兩名小朋友，預約了昨日下午4時半，希望能明天取得報告後返回珠海，並希望能返回鄉下雲浮過年。然而直至今日凌晨近1時，仍在人龍中。她指，姊姊於昨午來排隊時，職員稱要等5小時。她指原訂明天接到報告後即買票過關，如屆時仍未有結果，只好取道澳門再北上珠海：「小朋友聽朝仲要返學，但依家都未搞掂」。她直斥檢測中心安排混亂；

余小姐原打算今日返台山。(陳永武攝)

余小姐與兒子則由昨午5時起排隊，至凌晨1時半仍未進行檢測。她們打算明天返台山過年。她指，昨午職員人手甚少，只有一人登記，或因此導致排長龍。她又認為，如果無能力處理如此多人數，就不要預約時提供這麼多配額。

排龍尾的余女士打算坐七人車返開平，如不能登車則損失5,000元車資。(陳永武攝)

排龍尾的余女士與兩名孫兒，原本預約昨午做核酸。她預約了今日（19日）下午6時乘七人車返開平，並已付5,000元車資。如果屆時因故未能乘坐，就會白白浪費5,000元。