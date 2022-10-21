發展將軍澳第137區　發展局擬兩處填海：創新園及墳場對出水域

特首李家超在周三（19日）施政報告公布，將啟動發展將軍澳第137區。發展局建議興建以房屋用途為主的新社區，初步預期可提供約50,000個房屋單位，最早於2030年入伙。局方更透露，會研究於將軍澳創新園（即前叫將軍澳工業邨）及將軍澳華人永遠墳場對出水域進行填海，以提供休憩用地、運動場等社區設施和「將軍澳線南延線」所需用地。



▼施政報告就解決房屋及土地問題提出新政策▼



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今年年底前完成規劃 並公布填海範圍和建議設施

發展局建議發展將軍澳第137區為以房屋用途為主的新社區，初步預期此發展項目可提供約50,000個房屋單位，最早於2030年入伙。同時亦會研究於將軍澳創新園及將軍澳華人永遠墳場對出水域進行填海。

發展局發言人表示，構思是高密度發展集中在將軍澳第137區，而近岸水域填海主要是提供土地興建社區設施和交通配套設施，支援第137區以至附近一帶的社區發展。其中亦會研究透過於將軍澳創新園對出水域範圍填海，提供休憩用地、運動場等社區設施和「將軍澳線南延線」所需用地，相信這些設施有利該一帶居民。

發展局表示將於今年年底前完成規劃及工程研究，並公布包括填海的範圍和建議設施的詳細發展計劃，以聽取持分者包括附近居民的意見。

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八處綠化地帶共255公頃 擬建7萬單位

發展局局長甯漢豪今早出席商台節目時提到，政府再找到八處綠化地帶適合建屋，又強調並非郊野公園，生態價值較低，但亦不排除將來會研究發展個別的郊野公園邊陲地帶。

甯漢豪指未來十年可供發展的「熟地」達到3,280公頃，面積如兩個將軍澳，其中255公頃來自最新找到的八個「綠化地帶」，預計可以興建7萬個單位。當中佔地最大的是屯門東近小欖一帶，有約107公頃，其次是近新田的麒麟山以南，但部份選址距離不遠就是郊野公園範圍。

▼10月19日 施政報告提出仿社會房屋方式興建「簡約公屋」▼



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甯漢豪：所有土地都唔要發展，咁土地又從何來呢

甯漢豪重申該批土地不屬於郊野公園，而且生態價值較低，預料2024年或之前完成改劃首批土地，「我覺得社會總要有平衡，如果大家話唔要發展郊野公園，接住又話唔要發展綠化地，能使用嘅土地就愈嚟愈少，所有土地都唔要發展，咁土地又從何來呢？」被問及任內有沒有需要研究郊野公園邊陲地，她說從來都不排除，「個別地方覺得政府應該去睇，我哋適時都會考慮。」