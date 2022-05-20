城規會批准將軍澳137區興建混凝土廠申請 　多名區議員到場請願

城規會今日（20日）就將軍澳第137區擬議混凝土配料廠的規劃申請作出表決， 西貢不同黨派的區議員早上到場抗議，要求撤回計劃，當中方國珊提倡當局應另覓岩洞興建混凝土廠，以免加劇區內空氣及水質污染。而張美雄稱日前已向城規會遞交3340封反對信，促請城規會重視民意否決方案。城規會最終以有附帶條件下批准有關申請。



多名區議員向城規會請願促撤回方案

專業動力區議員方國珊、民生圓桌召集人張美雄、立法會議員林素蔚等人今日（20日）中午抵達城規會北角辦事處，就討論將軍澳第137區擬議混凝土配料廠，申請有效為不多於7年的規劃許可的會議舉行前豎起橫額請願，並到場遞交將軍澳12個屋苑代表居民聯署信，促請當局撤回有關計劃。

方國珊議員表示，已在多次會議上向發展局、土木工程拓展署表達區內居民對計劃及其環境影響的憂慮。當局計劃混凝土廠區一星期7天、朝7晚7運作，而一般建築工地不會在假日動工，質疑廠房無間斷運作的必要性，而混礙土廠勢必招來更多重型車來往環澳路、環保大道，混凝土車進出廠房及工地大多沒有清洗乾淨，把泥塵、混凝土、碎石帶到居民社區，而區內主幹道欠缺閉路電視監察系統，難以追查載貨不穩和行車安全問題，重型車輛對居民行車帶來風險。

她早前曾建議在岩洞發展混凝土廠，並就相關方案提交予發展局及土木工程拓展署研究，建議之岩洞混凝土廠為室內密封全自動化操作，另覓其他合適的山體或岩洞興建，避免廠房運作對周邊構成空氣污染、水污染等環境污染，相信，「岩洞」混凝土廠方案的造價或較現有的混凝土廠高，但能把對周邊的景觀和環境影響減至最低。

議員斥當局沒有就混凝土廠招標訂立「加辣」條款

西貢區議員張美雄指出，早前發展局會議中局方已承認，擬建的將軍澳混凝土廠約有七成的混凝土產量主要是供應東九龍等地區，並會透過將來的跨灣大橋運送。他擔心田螺車的行駛會對周遭環境及交通造成滋擾，而東九龍建設的混凝土供應由將軍澳居民去承擔是並不公道。他批評發展局並沒有就混凝土廠招標訂立「加辣」條款，包括訂立水質、空氣或噪音監察指標作每年續約條款、假日停工安排、24小時監察系統等改善措施。他重申雖然明白到混凝土廠的需要性，但局方卻沒有誠意改善問題，所以反對相關計劃。

前年6月，發展局研究在將軍澳第137區物色合適用地設置混凝土廠，以取代油塘混凝土廠。局方指出，因混凝土廠在運作上需要在發展區域設立廠房，以支援附近一帶的建造工程，所以選址在第137區的臨海用地，以水路運送製造混凝土的各種材料，以免增加陸路交通壓力，料最快2024年投入運作。有關申請今日在城規會討論，最終以在 有附帶條件下批予臨時性質的許可，為期7年。