將軍澳137區擬建混凝土廠　區議員促設違規記分制加強監管

政府計劃把油塘混凝土廠搬遷至將軍澳第137區，相關申請文件在月初已提交至城規會。有區議員指出，涉事混凝土廠經營公司在油塘經營時屢被投訴，多次出現違規情況，建議當局需要提高申請續牌門檻及設立違規記分制，以增加阻嚇性，避免混凝土廠因不良的管理，影響附近居民及環境。



水泥廠牌照失效後繼續營運 區議員：制度未能發揮規管功能

西貢區議員張展鵬指，發展局在月初向城規會申請把油塘混凝土廠搬遷至將軍澳第137區。他翻查資料發現，相關的混凝土廠近日曾在相關牌照失效後仍有繼續運行，而所屬公司卻在今年1月卻繼續為轄下其他混凝土廠向環保署申請續牌。張展鵬認為，現時申請續牌門檻低，申請公司只需要提交基本資料，亦不需要申報和附屬公司的關係，致使一些曾違規公司能透過其他子公司繼續申請牌照，意味違規情況不能獲得改善。

張展鵬提到，油塘混凝土廠過往屢屢被人投訴，而其他區的混凝土廠卻鮮有類似情況發生。他認為這與公司的管理有關，質疑現存制度未能發揮規管功能。張展鵬建議設立違規記分制，將違規混凝土廠公司的相關東主、股東及董事進行扣分及處分，並限制旗下所有公司繼續以不同公司名義申請相同行業牌照。

張展鵬建議當局要加重規管，除限制不同被警告及處分公司及擁有人以不同名義申請牌照外，亦要加強對其持有的混凝土廠監管，如要求在混凝土廠內設置更多的閉路電視監察系統，並需把影像傳送至環保署加強監察，以最大程度減少對附近居民及環境的影響。