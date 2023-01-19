年三十交通｜城巴新巴設5特別線　由高鐵站經旺角　港鐵通宵行駛

農曆新年將至，城巴新巴宣布在年三十（21日）加開5條深夜路線，分別有高鐵西九龍站往啟德，會途經旺角花墟，亦有銅鑼灣往置富、銅鑼灣往天水圍、北角往慈雲山，及金鐘往寶達。另外，港鐵當晚亦會提供通宵服務。



城巴新巴宣布在大除夕（21日）加開5條深夜路線。（梁鵬威攝）

城巴新巴表示，因應年三十當日多個地區或有特別交通安排，部分路線將會改道行駛及/或有巴士站臨時安排，巴士服務或會因應實際情況作出調整，乘客可使用城巴新巴手機應用程式直接輸入巴士路線查詢。

以下路線將於1月21日深夜提供服務：



20A 高鐵西九龍站往啟德，途經旺角花墟，服務時間下午4時至凌晨1時，全程收費6.6元

38S 銅鑼灣（中央圖書館）往置富，服務時間凌晨12時55分及1時25分，全程收費11.6元

N116 北角（健威花園）往慈雲山（中），服務時間凌晨12時50分、1時05分、1時20分及1時35分，全程收費18.2元

N601 金鐘（東）往寶達，服務時間凌晨12時20分、12時40分、1時正及1時20分，全程收費18.2元

967N 銅鑼灣（摩頓台）往天水圍（北），服務時間凌晨12時20分及12時40分，全程收費40.1元

城巴新巴會在大除夕開出特別服務班次。（城巴新巴提供圖片）

以下路線將於1月19日至20日延長服務時間：



20A 高鐵西九龍站往啟德（經旺角花墟），服務時間上午6時15分至上午10時正，及下午4時至凌晨1時正，全程收費6.6元

港鐵所有本地鐵路綫 （機場快綫、迪士尼線及東鐵線往返 落馬洲站車程除外）會於於年三十晚通宵行駛。（資料圖片/歐嘉樂攝）

另外，港鐵所有本地鐵路綫 （機場快綫、迪士尼線及東鐵線往返 落馬洲站車程除外）會於於年三十晚通宵行駛，港島線、荃灣線及觀塘線更會於當日晚上8時起加密班次。

輕鐵七條路線（505，507，610，614P，615P， 706 及 751）亦將於當晚通宵行駛。而港鐵巴士506、K51 及 K54 則會於年三十晚延長服務時間。