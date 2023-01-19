香港故宮｜乾隆景泰藍花卉紋鍋等85件新文物亮相　窺清代宮廷生活

紫禁城是明清兩代君主與后妃主要居所，香港故宮文化博物館趁新年及農曆年假期，從北京故宮博物院借來展出85件新珍貴文物，一月起於香港故宮展廳亮相，涵蓋書畫、陶瓷、服飾和工藝等，大部份展期至三月。



其中「紫禁一日：清代宮廷生活」展出28件新文物，呈現清朝全盛時期的宮廷生活點滴。香港故宮文化博物館副館長（研究策展及節目）王伊悠今日（19日）指，有文獻紀錄乾隆帝一年打逾200次邊爐，喜吃鴨肉，展廳將呈現景泰藍工藝的花卉紋火鍋。



香港故宮文化博物館館長吳志華指，香港故宮現時收入佔支出一半，強調最重要的仍是保證訪客參觀體驗：「會喺觀眾舒適度及同財政狀況當中搵一個平衡。」



乾隆帝鍾情打邊爐 尤愛鴨肉

「紫禁一日：清代宮廷生活」展覽的新春相關展品，帶領入場觀眾體驗宮廷生活。王伊悠指，乾隆帝喜愛打邊爐，尤其是鴨肉，曾在1789年吃逾200次火鍋。展覽中呈現景泰藍工藝的花卉紋火鍋，該鍋以銅為胎，導熱性能好，還有掐絲琺瑯做裝飾。鍋下面可放置炭，鍋蓋上有兩個把手，揭開便可煮食。

乾隆曾於凌晨要求吃4個餃子，並用飛龍紋宴盒盛放。（盧翊銘攝）

王又指，乾隆曾凌晨3時半要求吃4個餃子，用飛龍紋宴盒盛放，但特意剩下一個餃子呈貢佛堂，到凌晨4時便開始家宴打邊爐。

乾隆帝為慶祝母后崇慶皇太后八旬大壽而繪製的《多祿圖》。

乾隆《多祿圖》為八旬大壽皇太后送上祝福

王表示，香港故宮還展出乾隆帝為慶祝母后崇慶皇太后八旬大壽而繪製的《多祿圖》，畫中5隻不老之獸——鹿嬉戲山間，寄託乾隆帝對母親的美好祝福。

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料通關後本地客仍佔六成 考慮延長預售期

吳志華表示，新展品中有17件一級文物，主要為較脆弱的書畫、紙本絹本、竹器等。他又表示，目前故宮營收佔支出一半，對比起其他博物館已是很不錯，現時每日訪客為5000至6000人。

吳指，過往半年訪客以香港市民為主，預計通關遊客雖增多，但本地訪客仍佔六成左右，而現時每年預留7萬名額給本地學生參觀故宮，門票可提前一個月預售，若隨著通關時間推移訪客增多，會考慮延至提前兩個月預售，但仍優先保障本地客。