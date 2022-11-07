香港故宮｜124件列支敦士登王室珍品登場　魯本斯稀有名作藏父愛

香港故宮文化博物館與列支敦士登王室收藏共同舉辦的「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」特別展覽，將於周三（9日）起對外開放，124件精選王室藝術珍品首度在港亮相，觸目焦點包括巴洛克時期藝壇大師魯本斯（Peter Paul Rubens）及凡．戴克（Anthony van Dyck）多幅經典名作，前者以父親視角為愛女描摹的肖像畫栩栩如生，更不容錯過。

展覽亦特選多項展品，展示中西文化交流成果，其中列支敦士登王室收藏的中國陶瓷和委託建造的園林中，亦散發中國藝術的影響力。特別展覽為期約四個月，成人門票港幣120元；特惠門票港幣60元，入場者可一併參觀全館其餘展覽。



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雙方共同策展兩年，「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」特別展覽將於周三起對外開放。中歐國家列支敦士登公國位於阿爾卑斯山脈中部，與瑞士與奧地利相鄰，屬世界上第六最小國家。雖然國土相對袖珍，但藝術收藏甚豐，自卡爾一世親王已開始購置藝術珍品，歷代親王逾400年的收藏史中，王室「寶庫」已累計3萬多件珍品。

香港故宮文化博物館館長吳志華形容，列支敦士登王室藏品屬現存最重要私人收藏之一，榮幸與其共同策展，認為有助促進世界文明對話。

今次在港亮相展品共有124件，涵蓋油畫、版畫、掛毯、雕塑以及裝飾藝術等，其中兩大巴洛克時期知名畫家魯本斯（Peter Paul Rubens）及凡．戴克（Anthony van Dyck）合共36幅作品亦有登場。

魯本斯經常為歐洲王室成員作畫，被譽為「畫家中的王子、王子們的畫家」，他擅於捕捉人物神韻，觀眾可入場一覽其筆下風情，其以愛女為題的《魯本斯之女——克拉拉 • 塞雷娜 • 魯本斯像》亦不容錯過，克拉拉一生不過12歲，早逝年華盡顯唏噓，畫中的炯炯眼神及稚趣臉龐，流露魯本斯對至親的真摯情感。

列支敦士登王室收藏總監約翰．卡夫特納博士 (Dr Johann Kräftner)則形容，作品是十大兒童畫之一，肖像栩栩如生，令人動容。展覽亦並置《馬爾斯與雷亞．西爾維亞》的初稿、預想圖及大型掛毯，展現掛毯由草圖至成品的流程。

魯本斯為愛女描摹的肖像畫栩栩如生，列支敦士登王室收藏總監約翰．卡夫特納指畫作令人動容。

觀眾可一覽魯本斯《馬爾斯與雷亞．西爾維亞》大型掛毯的製作過程。(夏家朗攝)

《瑪利亞・德・塔西斯像》(右) 被視為凡・戴克女性肖像畫中的「巔峰之作」。(夏家朗攝)

凡・戴克曾師承魯本斯，其《瑪利亞・德・塔西斯像》被稱為其女性肖像畫中的「巔峰之作」，畫中主角神態自若，其身上蕾絲領、絲袍、珍珠和駝鳥毛扇，質感富有層次。其另一作品《被釘十字架基督面前的聖方濟各(原畫殘塊)》，由列支敦士登現任親王漢斯．亞當二世於去年成功購藏，並首次公開展出。

展覽中亦可見中西文化碰撞，列支敦士登王室收藏總監約翰．卡夫特納博士 (Dr Johann Kräftner)指，17至18世紀歐洲王室鍾情收藏東方藝術品，亦影響當代園林景致設計，展品之一的《庭園花卉紋盤》，是清乾隆時期景德鎮窯燒製品，其後被出口至歐洲，再於維也納配製銅鍍金飾件。

展覽中亦特設「不懈匠心：園林與文化景觀」區域，首次向外展示列支敦士登王室宮殿的園林設計變遷，18世紀歐洲掀起中國藝術風潮，其中萊德尼采莊園的中式亭閣，靈感源自清乾隆時期中國園林景觀。

《庭園花卉紋盤》展示中西文化碰撞，其本身是清乾隆時期景德鎮窯燒製品，其後被出口至歐洲，再於維也納配製銅鍍金飾件。(夏家朗攝)

香港故宮開幕四個月，「國之瑰寶——故宮博物院藏晉唐宋元書畫」早前圓滿結束，「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」緊接登場，展期由11月9日至明年2月20日，成人門票港幣120元；特惠門票港幣60元。