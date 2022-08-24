故宮｜國之瑰寶最後10件一級文物9.7展出　展後送返北京休眠3年

香港故宮文化博物館開幕近兩個月，先後展出多個北京故宮博物院借出的一級文物。西九文化區管理局董事局今日（24日）召開會議時，行政總裁馮程淑儀稱，「國之瑰寶—故宮博物院藏晉唐宋元書畫」展，最後一批10件珍貴書畫將於9月7日起展出，為期僅一個月，展品隨後會送返北京「休眠」至少3年，她形容觀展機會難得，呼籲有意到故宮觀賞一級文物書畫的市民盡快購票。



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馮程淑儀又指，故宮今年7月3日正式對外開放後，至今已錄得逾22萬人次入場，連同周三的免費門票，7月和8月合共約27.5萬張門票已全數售罄，而9月的門票已於本月9日開放予公眾預約或訂購。

她續指，故宮在7月28日推出「香港故宮之友」會籍計劃，計劃推出不足一個月已有逾9,000人參加，形容反應十分熱烈，承諾故宮將繼續努力為觀眾帶來創新、富啟發性和具教育意義的博物館體驗。

她又提到，西九博物館M+亦迎來兩個重要里程碑，包括在7月8日接待了第100萬位訪客；而自去年11月開幕至今，前後6個月的開放時間，M+共錄得140萬人次入場，形容M+在疫情下仍獲得公眾熱烈支持。

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