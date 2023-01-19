隔離令取消｜1.30起只呈報嚴重死亡個案　醫管局新冠遙距診症停止

港府今日（19日）宣布1月30日起撤銷新冠確診者隔離令，衞生防護中心總監徐樂堅表示，同日起會更新病毒呈報準則及更改數據發放安排，雖然新冠仍屬須呈報傳染病，但1月30日後只須報嚴重及死亡，政府專題網頁會每日公布核酸陽性樣本及死亡數字，取代現時每日發出新聞公告，其他數據由2月起改每星期公布。



雖然本港會維持緊急應變級別，但醫管局行政總裁高拔陞指，在隔離令取消後，醫管局會停止遙距醫療服務，在無隔離令下，有需要市民可向私家醫生求診，此可令醫管局空出人手處理普通科服務，更有能力照顧非新冠病人。



衞生防護中心總監徐樂堅1月19日表示，1月30日起會更新病毒呈報準則及更改數據發放安排。（林靄怡攝）

徐樂堅在下午疫情記者會指，新冠感染在599章下為仍需呈報傳染病，但1月30日後只需報嚴重及死亡，當局會多方位持續監測新冠疫情，包括污水監測、社區監察等，同時會看著變異病毒情況，也如應對其他呼吸道病一樣，留意學校院舍爆發等情況，而新冠會納入定點監察，邀請門診等醫生提供病人數據，以監測流感方式來監測新冠，屬呼吸道風土病。

徐樂堅又指，政府專題網頁1月30日起會每日核酸陽性樣本及死亡數字，取代現時每日發出新聞公告，其他數據由2月起改每星期公布。

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公立醫院方面，高拔陞指，取消隔離安排後，醫管局會加強普通科門診服務，1月30日後，新冠治療會由集中於7間指定診所改為所有70多間普通科診所都會提供服務，即所有普通科門診都會有新冠口服藥的儲備，用於新冠治療的病床改為恢復照顧其他病人，早前因應疫情而延誤的預約手術亦會恢復。

醫管局行政總裁高拔陞1月19日指，在確診者隔離令取消後，醫管局會停止新冠遙距醫療服務。（林靄怡攝）

新安排下，高拔陞指會停止遙距醫療服務，因之前有隔離令，但無隔離令後，有需要市民可向私家醫生求診，但他明白市民沒有那麼快即時了解，故會加強支援熱線，幫助有需要病人。