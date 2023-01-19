跨境學童料2.1免配額來港上課　校長冀家長同免　可送子女返學

教育局正爭取在2月1日讓約2萬名跨境學童免配額來港上課，及檢討檢測安排。新界校長會副主席朱偉林今日（19日）表示，跨境校巴最快下月中才復辦，估計初時初小學生未能來港上學，建議政府容許家長或校巴保母同樣可以免配額，方便接送學童上學，亦希望學童可用快測取代核酸檢測。



兒科醫生表示，當學童有急性病徵，快測可以準確偵測，家長亦要通報校方，已可減低傳播風險。



教育局正爭取在2月1日讓約2萬名跨境學童免配額來港上課，及檢討檢測安排。（資料圖片）

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林在港台《千禧年代》上表示，學界一直以2月1日免配額通關作為目標，如初時未能提供跨境巴士，初小學生可能未必能夠來港上課，相反，高小學生可自行經文錦渡或落馬洲支線過境，相信影響不大。

鳳溪第一小學校長朱偉林。（資料圖片）

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教育界期望快測代替核酸檢測

朱校長又指，除跨境學童可以免配額過境，家長或校巴保母都應毋須配額，容許他們送學童來港上學，他又透露，港鐵會在落馬洲站開設特別專卡，方便跨境學童上學。他又表示，內地逐步關閉核酸檢測站，學童要做核酸並不容易，他亦不贊成學童在港上課時，由教師陪同去做核酸，長遠期望可以快測代替核酸檢測。

元朗商會中學校長丘志良（資料圖片）

元朗商會中學校長：部份內地生已退學

元朗商會中學校長丘志良在同一節目上表示，疫情三年有部份內地學生在港合租單位，方便上課，他們一直未有回內地，相信通關後他們可以返回內地居住。

他又指，跨境中學生可自行經落馬洲支線或深圳灣口岸過境，惟擔心中一、二生從未試過自己上學。另外，他指校內有一半學生已退學，轉校回內地上課，有學生理應升讀中五，但疫情下在內地讀中三班，現時向校方表示想回港上課，不介意重讀中二班。

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華。（羅君豪攝）

醫生：學童有病徵快測可準確偵測

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華醫生在節目上指出，認同可以讓跨境學童以快測代替酸檢測，當學童有急性病徵，快測可以準確偵測，家長亦要通報校方，可以減低傳播機會。

今日起三歲以下幼童往返內地毋須核酸檢測，關醫生表示，替幼童採樣需要人手及配套，例如要固定及安撫小朋友，花費時間較多，建議家長如發現幼童發燒及上呼吸道病徵，如情況嚴重可以求診，否則只要留家休息，避免外出即可，若快測陽性更加不要走入社區。

對於政府正研究撤消隔離令及口罩令，關醫生指現階段流感高峯，不贊成撤銷，但當氣溫回暖、接種疫苗比例高、兒童重症個案不嚴重時，便是適當時候。