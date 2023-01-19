么鳯士多石榴乾樣本含未標明防腐劑　食安中心指令停止使用或出售

食物環境衞生署食物安全中心今日（19日）公布，么鳳士多石榴乾樣本含有防腐劑二氧化硫，雖然含量低於規例列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。



食安心中心表示，中心已知會涉事商戶上述違規事項，市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。



食物環境衞生署食物安全中心今日（19日）公布，么鳳士多石榴乾樣本含有防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。（么鳳士多facebook）

食物環境衞生署食物安全中心今日（19日）公布，中心跟進一宗相關事件時，從奧海城一期UG03舖位么鳳士多抽取石榴乾作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但該樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

產品資料如下︰

產品名稱：石榴乾

品牌：么鳯士多

淨重：一百五十克

分銷商：么鳯士多有限公司

此日期前最佳︰二○二三年三月三十日

發言人續指，中心已知會涉事商戶有關違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。如有足夠證據，中心會提出檢控。有關分銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2556 5222，查詢有關產品的回收事宜。

在么鳳士多網店，仍找到有石榴乾售賣，但其重量與檢測到含未標明防腐劑的樣本不同。（么鳳士多網店）

發言人亦提醒，業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）（規例）規定，預先包裝食物須加上可閱的標記或標籤，用以表列食物的配料。

規例亦訂明，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。