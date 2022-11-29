食安中心驗出海港城Paper Moon心太軟含沙門氏菌　或提出檢控

撰文：何瑞芬
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尖沙咀海港城意大利餐廳Paper Moon早前爆發涉及6人的懷疑食物中毒個案，受影響人士均有進食甜品心太軟及雪糕菜式。食物環境衞生署食物安全中心今日（29日）表示，跟進4宗涉及該店心太軟蛋糕的食物中毒個案，在其中一個樣本檢出含致病原D組沙門氏菌，食肆已按指引停售及棄置相關食品，中心若有足夠證據會提出檢控。

尖沙咀Paper Moon爆發兩宗懷疑食物中毒個案，涉及六名食客，受影響的人均有進食心太軟及雪糕的菜式。（Paper Moon Facebook 相片）

指引規定即食食物不得含沙門氏菌

食安中心發言人今日表示，早前接獲衞生署衞生防護中心通報後，隨即派員到該涉事食肆，並抽取食物和環境樣本作化驗。結果顯示，在25克心太軟蛋糕樣本中含有沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》中在25克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌的準則。

中心指已知會有關食肆上述違規事項，該食肆已按中心指示停售及棄置相關食品。中心亦已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒，如有足夠證據，中心會提出檢控。

6名顧客食物中毒

衞生署衞生防護中心上周四（24日）公布，該店發生兩宗、涉及6人的食物中毒個案，受影響人士食用該店心太軟後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵，其中5人已求醫1人須入院。

尖沙咀意大利餐廳Paper Moon心太軟及雪糕的菜式。（Openrice圖片）

Paper Moon早前回覆查詢時亦稱，得悉事件後已即時停售相關菜式，事發後亦在廚房、雪櫃及工作地方進行大清潔，並再一次提醒所有員工跟足所有衞生防護中心指引，確保餐廳環境完全安全。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

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