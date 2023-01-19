聯合醫院精神科護士遺失手提電話　載有82名病人資料　翌日尋回

聯合醫院1月19日深夜公布，該院一名精神科護士今日上午發現遺失一部未有加密的醫院手提電話，電話中載有82名病人的個人資料，內容包括姓名及電話號碼，部分亦包括地址及其家屬的電話號碼。院方至今仍未尋日電話，並已報警處理。院方又指，非常關注今次事件，已將事件呈報個人資料私隱專員公署，亦已透過早期事故通報系統將事件向醫管局總部呈報事件。



聯合醫院今日（20日）再發稿指，已於今日尋回遺失的醫院手提電話。院方經調查後確認，病人個人資料外洩的機會極低。



醫院已經向警方、個人資料私隱專員公署及醫院管理局總辦事處報告最新情況。該院正聯絡所有受影響的病人和家屬解釋事件及再次就事件造成的不便向他們致歉。



聯合醫院。(資料圖片)

聯合醫院發言人指，該院一名精神科護士今日上午，發現遺失一部未有加密的醫院手提電話，電話中載有82名病人的個人資料，內容包括姓名及電話號碼，部分亦包括地址及其家屬的電話號碼。

院方正逐一聯絡所有受影響的病人或家屬，向對方致歉及解釋事件不會影響其醫療服務。該院又對所有受影響的病人及家屬致歉，並已再次提醒員工有關妥善存放及處理病人資料的規定。

涉事職員上午發遺失電話後，隨即通知醫院及進行搜索，惟經搜索後仍未能尋回，遂於中午向警方報案。

醫院指非常關注今次事件，已將事件呈報個人資料私隱專員公署，亦已透過早期事故通報系統將事件向醫管局總部呈報事件。