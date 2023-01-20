撤隔離令｜料個案或上升　盧寵茂指醫療可負荷：常態化面對疫情

政府昨日（19日）公布，本月30日、即年初九起撤銷隔離令，不會再向新冠確診者發出隔離令，確診僱員可外出上班，惟建議檢測陽性學生不應上學。

醫務衞生局局長盧寵茂今（20日）於港台《千禧年代》表示，去年疫情的死亡率由第五波高峰的0.77%，降至去年底的0.19%，對醫療系統影響亦見減少，適逢現時疫情回落，反映本港穩步渡過，且市民免疫力增，當局認為本港有能力將疫情常態化，遂決定訂於農曆新年後撤令，但他強調「唔係放棄抗疫，只係調整措施。」

他提到，撤隔離令後個案或會增加，強調醫療系統有足夠應對能力，確診病人日後可前往全港70多間普通科門診求醫，亦相信不會再出現較早前的私家診所拒絕診症的情況。



醫務衞生局局長盧寵茂。（林靄怡攝）

盧寵茂表示，由2020初疫情爆發至今曾出現無數變異病毒株，時至今天可見傳播率雖增加但致病率降低，加上接種率提升，另已強化公共醫療系統，市民對疫情認知亦增加，對公共衛生影響有明顯改變。他續說，去年疫情的影響亦見變化，死亡率由去年初第五波高峰的0.77%，降至去年底的0.19%，對醫療系統影響亦減少，當局遂審視一刀切以隔離令方式處理確診病人的效益。

他稱，撤銷隔離令後，醫生會按專業將確診病人視作等同其他呼吸道疾病模式處理，並據症狀判斷決定發病假紙與否。重大感染疾病均要循序漸進處理，相信撤銷隔離令後，對民生及經濟有重要作用。

至於當局對大規模爆發的相關準備，他指，剛過去的確診高峰每日有3萬人感染，當時污水檢測亦屆高峰，但本港仍能穩步渡過，且現時確診人數回落，是合適時機調整政策。撤銷隔離令後或有個案增加，但由於疫情回落、市民免疫力增，醫療系統有足夠應對能力，本港有能力改變管理模式，「以後就係常態化咁面對疫情。」

他又提到「擇日」因由，考慮到若於農曆新年前宣布撤銷，或致長假期求醫人數急增，遂決定訂於農曆新年後，「係有深思熟慮，唔係貿貿然取消。」

港府公布，由本月30日起，撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，無症狀感染者可外出上班，惟不應上學。(資料圖片)

盧寵茂說，雖然當局將取消確診上報，但仍有污水檢測可準確監測社區感染情況，亦可通過門診收集新冠病人求診率等數據，「唔係放棄抗疫，只係調整措施。」

新安排下，確診僱員可外出上班，惟建議檢測陽性學生不應上學，被問到當中邏輯關係，他說港府仍關注疫情，特別是一老一幼，「一般人返工唔會攬埋，但幼稚園會一齊睡覺」，強調學生返學時涉及較多除口罩活動及緊密接觸，且兒童接種率低，感染後較高機會出現併發症，遂建議確診學生不應上學，此舉亦可令無感染的學生安心活動。醫衞局將與教育局討論感染教師上班安排，教育局稍後亦會制定指引。

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他指，遙距診症需動用較多資源及人手，每個遙距診症是門診時間的3至4倍，故結束指定診所及遙距診症是疫情常態化處理，確診病人日後可前往全港70多間普通科門診求醫，每日病人處理能力亦將由七千增至一萬人次，但呼籲確診或有病徵市民勿貿然前往急症室求醫。過去一個月已與私營醫療界溝通，相信不會再出現較早前私家診所拒症情況。

近日檢測中心大排長龍，他指本港檢測能力足夠，每日可檢測量達15萬，不少市民或選擇就近地點做檢測，但全港仍有三成多餘額未用盡，呼籲市民可前往需求較低的檢測站。