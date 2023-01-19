口罩令何時撤？盧寵茂：我都唔想戴　冬季流感未過盼市民堅持住

政府今日（19日）公布1月30日起撤銷隔離令，醫務衞生局局長盧寵茂被問到何時取消口罩令時，認為口罩在防感染及死亡下發揮重要角色，但冬季流感未過，期盼市民堅持住：「我自己都唔係好想喺日常生活要戴口罩......明白大家戴咗三年口罩，好希望見到大家笑容。」



政府指冬季流感未過，會適時調整口罩令，盼市民「堅持住」。（盧翊銘攝）

盧寵茂出席疫情記者會時，被問到政府何時會撤銷「口罩令」，他表示：

我自己都唔係好想喺日常生活要戴口罩，雖然我本身係醫生，喺醫院慣咗戴口罩，但大家要明白，喺新冠疫情下，口罩係發揮非常重要、非常重要嘅角色，係幫咗市民避免感染，甚至死亡。 醫務衞生局局長盧寵茂

醫務衞生局局長盧寵茂。（林靄怡攝）

他又指，自去年七月起，政府採取穩步有序模式調整抗疫政策，撤銷及放寬不少防疫要求，令社會復常，他明言，雖然疫情有所回落，但現時冬季流感未過，口罩令是想幫助市民防感染，強調政府會適時作出調整。他估計，即使將來取消口罩令，市民有上呼吸道感染時，都會戴上口罩。