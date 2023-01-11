與內地跨境配對器官捐贈　盧寵茂：開放探討設立恆常機制

去年12月，本港一名女嬰獲得內地捐贈心臟進行移植手術，社會關注中港器官捐贈跨境配對情況。醫務衞生局局長盧寵茂表示，政府對於設立恆常跨境配對機制持積極開放態度，但有多項因素仍需要研究。



須考慮器官運送、分配制度等

民建聯立法會議員葛珮帆提出書面質詢，問中港兩地自願捐贈器官跨境配對的進展。盧寵茂表示，香港目前未有與境外醫療機構分享遺體器官捐贈的恆常機制，但法律容許按個案需要規管個別跨境器官輸入和移植，過往亦有相關安排。

盧寵茂說，在探討是否設立香港與內地醫療機構分享遺體器官的恆常機制時，政府須研究一籃子因素，包括兩地遺體器官捐贈、獲取、分配、移植以至進出口等法規和安排、器官運送的安全性、與本地器官分配制度和輪候名單的銜接等，確保不論是香港或內地的捐贈器官，得以經過適當的機制和安排，安全、合法、公平、公正地應用於兩地最有需要的病人身上。

政府對探討與內地醫療機構建立恆常的器官捐贈分享機制，持積極開放態度，並繼續與負責中國人體器官分配與共享計算機系統的單位商討，並密切留意各地包括內地在器官移植方面的發展，以病人福祉為依歸，通盤考慮上述各項因素，以探討與任何地方包括內地的分享遺體器官機制。

盧寵茂透露，截至2023年1月初，「中央器官捐贈登記名冊」的登記人數超過35萬，衞生署會繼續在不同媒體渠道宣傳推廣。