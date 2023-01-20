港媽為子報讀姜濤小學母校　涉圖以2萬元賄賂校長　案押後訊

港媽疑因兒子無法通過MIRROR成員姜濤母校、軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）的入學面試，涉以2萬元企圖賄賂該校校長，希望校方動用小一叩門位取錄其子，但遭校長舉報。婦人被控向公職人員提供利益罪，今（20日）在東區裁判法院提堂，暫准毋須答辯。裁判官王證瑜押後案件至3月13日再訊，待辯方索取文件及法律意見，期間被告准以2,000元現金保釋，不得離港及接觸控方證人。



被告應訊時需普通話傳譯協助

被告李君萍（45歲），報稱無業，被控於2022年7月18日，無合法權限或合理辯解而向身為公職人員的軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）校長勞佩珊，提供形式為2萬港元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為勞助其兒子取得該校2022年9月的小一學位的誘因或報酬。她今日應訊時，需由普通話傳譯員協助。

姜濤曾在涉案學校就讀

根據廉署資料，李去年6月為兒子報讀該校，但兒子出席首輪面試後，未獲邀請參加第二輪面試。李其後到該校企圖賄賂勞，被對方拒絕及舉報。李的兒子最終未獲取錄。翻查資料，該校前身為軒尼詩道官立小學下午校，亦是男子組合MIRROR成員姜濤的母校。

案件編號：ESCC153/2023

涉案學校為軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)所處校網聯繫不少中學名校（學校網頁）

▼軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）聯繫中學▼