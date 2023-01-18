家長欲2萬行賄軒尼詩道官小校長取錄兒子　姜濤母校有何吸引力？

【軒尼詩道官立小學／軒小／軒官／叩門】一名45歲家長涉以2萬元企圖行賄灣仔區名校軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）校長，希望校長動用小一叩門位取錄其兒子，遭校方舉報，今日（18日）被廉政公署落案起訴。



軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）為官立小學，與五間港島官中有聯繫關係，當中包括皇仁書院及庇理羅士女子中學兩大英中名校，素來受不少家長青睞，不少家長冀子女能贏在起跑線，「爭崩頭」都希望子女能入讀該校，為日後升中入讀名校增添機會，去年就有27名小六男生獲派皇仁書院。該校前身為軒尼詩道官立下午小學，是當紅男團MIRROR成員姜濤母校。



▼軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）聯繫中學▼



聯繫中學須保留25%中一學額取錄聯繫小學小六生

按教育局中一學位分配機制，在統一派位階段，與小學有聯繫關係的中學，在扣除重讀生及自行分配學位後，保留餘額25%學位取錄聯繫小學的學生。假如聯繫小學的小六學生屬學校網第一或第二派位組別，而又以其直屬或聯繫中學作為網內選校第一選擇，便有資格獲派保留學位。

該機制之下，若符合資格的人數多於保留學位，電腦會按學生的學校網派位組別及隨機編號分配學位，直至保留學位額滿為止。所有剩餘的保留學位，將自動撥作非保留學位供公開分配之用。聯繫學校的小六學生如獲批跨網派位，便不能保留獲派有關直屬或聯繫中學保留學位的資格。

一名45歲家長涉以2萬元企圖行賄軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）一名校長，企圖為其兒子謀取一席小一學位。（學校網頁）

「軒銅」與皇仁、庇理羅士等五官校有聯繫關係

據教育局《小學概覽》資料，軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）聯繫中學分別為皇仁書院、庇理羅士女子中學、何東中學、金文泰中學及鄧肇堅維多利亞官立中學；其中皇仁書院及庇理羅士女子中學均屬傳統名校，學位競爭激烈。換言之，該小學小六學生有較大機會升讀上述中學，故不少家長會為子女報讀與該些名校有聯繫小學。

「軒銅」前身為軒小下午校 姜濤為著名校友

該校前身為軒尼詩道官立下午小學，原位於灣仔區譚臣道，自2015年9月起轉為全日制，並遷往銅鑼灣東院道3號。軒尼詩道官立下午小學亦是當紅男團MIRROR成員姜濤母校，據資料，姜濤其後升讀與該校有聯繫的鄧肇堅維多利亞官立中學。

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「軒銅」去年27小六男生獲派皇仁書院

翻查軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）網站，2021/22年度全校參與升中派位的112人當中，27人獲派皇仁書院，佔整體24%，亦為該校最多人獲派的中學；另各有7人獲派庇理羅士女子中學及金文泰中學；5人獲派姜濤中學母校鄧肇堅維多利亞官立中學；4人獲派何東中學。