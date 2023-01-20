酒樓經理事業愛情兩失意　酒後闖鄰居家　圖姦不遂偷胸圍囚64月

酒樓經理於夜闖女鄰居住所，不但對只穿吊帶背心和內褲的女鄰居上下其手，更向女方稱：「畀我搞一次。」女鄰居雖被嚇至花容失色，仍機警致電向男性朋友求助。經理強姦不遂離開時，順手拿走女鄰居的手袋及藍色胸圍，其後被捕。經理早前承認企圖強姦等3罪，求情稱當時事業愛情兩失意，借酒消愁後，受酒精影響下犯案。法官今（20日）在高等法院判刑時卻指，醉酒並非求情理由，被告更曾威脅要用刀捅事主，並壓在她身上及圖脫去其衣物，判他入獄5年4個月。



案發時女友離他而去

被告王長熙，35歲，酒樓經理，承認企圖強姦、入屋犯法和傷人3項罪名。辯方求情時透露，被告在內地經營餐廳，但生意受疫情打擊，加上女友當時離他而去，被告因此借酒消愁，在酒精影響下犯案。

被告王長熙承認酒樓經理，承認企圖強姦、入屋犯法和傷人3項罪名，被判入獄5年4個月。

事主有創傷後遺症症狀

法官判刑時強調，醉酒犯案非有力求情因素。法官又引述事主的創傷報告，指她有創傷後遺症的症狀，包括擔心其人身安全，難以入睡，

法官續指，接納被告沒有預謀犯案，事主亦未有對事主造成嚴重身體傷害。被告案發時隔衣摸事主的胸和私處，又試圖脫去事主的衣物，直至事主友人到達，事件才完結，就三罪判被告入獄5年4個月。

被告指事主未關好門趁機入屋

案發於2021年5月3日凌晨，當時30歲的女事主，身穿吊帶背心和內褲獨自在其葵涌公屋單位內。她發現大門和鐵閘打開，遂把它關上。惟被告突從單位的窗簾衝向事主，事主大叫求救。被告稱飲醉，又指事主未有把門關好，便趁機入屋。

若遭拒會用刀捅事主

被告隔衣摸事主的胸，並稱：「你畀我搞一次吖，搞完我就走㗎喇。你唔畀我搞嘅話，我就用刀捅你」，繼而圖把事主推上床，但事主不斷掙扎。事主為分散被告注意力，建議對方先外出買安全套。被告拒買安全套，回應：「做咗先，我唔用架。」

直言已留意事主一段時間

被告要求事主攬著他，事主依言但趁機致電一名男性友人。電話接通後，被告向事主稱，已留意她一段時間，並說：「你成日咁夜返，平時都有男仔送你返屋企，啲男仔又唔ok……」同時，事主友人立即前往營救。

事主遞上香煙圖套取其DNA

此外，被告三度假扮離開，但之後又突然把事主推在床上，要求「你畀我搞一次啦。」他壓在事主身上，隔衣摸她的胸和下體。事主大驚，擔心遭強姦，甚至殺死，便向被告聲稱：「感覺唔好」，被告因此讓她飲酒，事主遂飲酒和抽煙，又向被告遞上香煙，圖取得對方的DNA。

離開時拿走事主手袋及藍色胸圍

事主友人扺達後，踢開大門，和被告發生糾纏。友人其後衝入單位並關門，被告用碎爛的酒樽掟友人，擊中其額頭。被告離開後事主報警，她並發現其手袋和藍色胸圍等不翼而飛。

警員同日中午拘捕被告，被告警誡下稱：「我當時飲咗酒，咩都唔記得啦。」警員在被告單位內，檢獲事主的胸圍。

案件編號：HCCC153/2022