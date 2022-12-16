酒樓經理闖進鄰居家　求穿吊帶背心女住客讓他搞一次　認企圖強姦

公屋女住客穿着吊帶背心和內褲整理門戶，發現任酒樓經理的男鄰居闖入其家，並對她上下其手，更言：「畀我搞一次。」女住客機警用手機通知友人前來營救，經理見狀逃走，並拿走了女住客的銀包及藍色胸圍。經理被捕後稱，當時酒醉，甚麼也記不起。他今(16日)在高等法院承認企圖強姦等三罪，法官把案件押後至明年1月20日判刑，期間索取被告的心理報告，和事主的創傷報告。



被告王長熙，35歲，酒樓經理，承認企圖強姦、入屋犯法和傷人等3項罪名。

事主穿吊帶背心內褲時發現門未關好

控方案情指，2021年5月3日凌晨，當時30歲的女事主，獨自在其葵涌公屋單位內，她洗澡後穿著吊帶背心和內褲，發現大門和鐵閘打開，遂把它關上。惟被告突然從單位的窗簾後出現，並衝向事主，事主大叫求救，又問被告身份，並聞到被告滿身酒氣。被告稱飲了醉，又指事主未有把門關好，便趁機入屋。

被告王長熙在高等法院承企圖強姦、入屋犯法及傷人等3項罪。(資料圖片)

事主求用安全套被告說：我唔用架

被告隔衣服摸事主的胸部說：「你畀我搞一次吖，搞完我就走㗎喇。你唔畀我搞嘅話，我就用刀捅你。」繼而把事主推上床，但事主不斷掙扎。期間她為分散被告注意力，著被告不要在單位內穿鞋，又建議被告先外出買安全套。被告脫去鞋子，但拒買安全套，謂：「做咗先，我唔用架。」

被告稱覺送事主回家的男子唔OK

事主其後按被告要求攬著他，並趁機致電一名男性朋友，她待電話接通後，把電話放於枱上，這時被告向事主稱，已留意她一段時間，並說：「你成日咁夜返，平時都有男仔送你返屋企，啲男仔又唔ok……」

三扮離開均折返再求畀我搞一次

事主友人從事主來電聽到被告的話後，立即前往營救，途中再致電事主並問其情況。被告發現後，三度向事主稱要離開，但又折返。在他第三次假扮離開時，已穿上一隻鞋子，但又突然把事主推倒在床上，謂：「你畀我搞一次啦。」然後隔著衣服摸事主的胸和下體，又壓在她身上。事主大驚，擔心遭被告強姦，甚至殺死她，便向被告聲稱：「感覺唔好。」被告因此讓她喝酒，事主遂飲酒和抽煙，又向被告遞上香煙，圖取得對方的DNA。

離開單位前拿走錢包及藍色胸圍

此時，事主友人扺達，並踢開大門，被告用紅酒樽打向友人的頭，友人用手擋架，並把被告推跌。友人隨即衝入單位並關門，被告用碎爛的酒樽掟友人，擊中其額頭。被告離開後事主報警，她並發現其手袋、一個藏有500元的木盒和一個藍色胸圍等不翼而飛。

被告被捕後稱酒醉記不起

警員翻看閉路電視片段，同日中午拘捕被告，被告警誡下稱：「阿sir，我當時飲咗酒，咩都唔記得啦。」警員在被告手機內找到一段拍攝事主回家的片段；並在被告單位內檢獲事主的藍色胸圍。

被告其後補充說，案發時曾敲事主的大門，事主讓他進入。兩人在單位內聊天飲酒。事主其後著他離開，又召來友人相助。被告和事主友人打架，他之後返回單位。被告又稱不認識事主，但曾見過對方數次。

案件編號：HCCC153/2022