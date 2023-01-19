留美女生稱被父強姦　辯方指事主對父不滿而誣告　陪審團裁全罪脫

銷售經理被指在住所內兩度強姦由美國返港避疫的19歲女兒，又對女兒上下其手。他否認兩項強姦和一項非禮罪受審，女兒作供時指，被性侵時曾反抗不果，父更要脅不給她零用錢等，迫她就範，又透露在這事之前，父親亦曾在上海酒店房內強姦她，並奪其初夜，她到美國讀書時，又遭父親的胞弟非禮。辯方則指，因銷售經理有婚外情，女兒從母親口中得知後反應大，稱要與母親站同一陣線對付爸爸，因此指控父親強姦。陪審團今（19日）在高等法院退庭商議後，裁定被告兩項強姦及1項非禮罪全部罪名不成立。



被告聞判表現平靜

現年62歲的被告，被控於2020年3月18至3月31日期間，在住所強姦X。他另被控於同年4月某日，在住所強姦和非禮X。X案發時19歲。9名陪審團一致裁定被告兩項強姦罪不成立，並以8比1裁定其非禮罪不成立。被告聞判後表現平靜。

62歲被告被控兩項強姦及1項非禮罪，在高等法院受審。

避疫返港稱兩遭父強姦

X早前作供指，案發前到美國升學。因疫情關係，她於2020年3月返港和家人同住。被告涉於控罪期間，兩度走入X的房間，把她推在床上，脫去其衣服強姦她，又威脅不給她零用錢，和把她送返疫情嚴重的美國，迫她就範。她指被告在沒有使用安全套下在她體內射精。X亦指，被告曾在房內摸她的胸和私處，但不記得是否隔著衣服，或有否伸手入她的衣服內。

事前已於上海遭被告奪去初夜

此外，X又稱於美國時居於叔叔的家，遭叔叔摸私處和胸。她又曾和被告於2020年1月到上海，她指被告在酒店房內兩次強姦她，她當時仍是處女。

由於X的母親Y，察覺到X對父親的態度有異，向X查問。X於同年11月向母親講出事件，X在翌月在母親和社工陪同下報警。Y亦同時申請與被告離婚，但至今仍未正式簽下離婚協議。

辯方指X知被告有婚外情後反應大

Y作供時則指，女兒告知她遭被告性侵時，她大感震驚，自責未能保護女兒。辯方盤問Y時指，Y見被告與拉丁舞拍擋眉來眼去，後來從被告的手機訊息證實被告有婚外情，她把事告知X後，X反應大，表示會和母親站在同一陣線，聲言要對付被告，因此指控被告強姦。Y否認說法，並稱她相信女兒。

案件編號：HCCC8/2022