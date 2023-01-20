實測落馬洲口岸過關要近一小時　港媽過自助通道失敗須重新排隊

今日是年廿九（20日），趁新春假期北上探親高峰現。《香港01》下午1時直擊落馬洲口岸過關情況，實測若行人手查驗通道至少需時一小時才能過關，內地居民使用電子驗核指紋過關只需40分鐘左右。從香港海關前往中國海關的落馬洲大橋上，人流十分多，原本需填表或掃碼申報才能過關，但今日無需檢查，可直接過去。



拉起分隔線將人龍分成數段

中午1時左右，由於返鄉客增多，港鐵拉起分隔線將人龍分成數段，當分隔線拉起一刻，有不少人匆忙鑽過去，工作人員不斷強調「安全為重！」，並阻攔後方試圖衝進的市民，有一家人因此而分開排隊。

通過閘口便來到香港海關，進入通道前，海關人員檢查香港身分證、核酸檢測結果及預約結果二維碼，此處需要一分鐘左右時間。

通過香港海關，落馬洲大橋上人流眾多，一度需要停留排隊。過中國海關時，有一名香港母親持回鄉證帶著兒女一起過關，惟電子通道無法通過，只能返回人工查驗通道重新排隊。記者實測見到，通過電子通道過關較快速，隊伍短且迅速，計及前期排隊時間，過關全程只需45分鐘左右，而若未錄指紋則需走人手通道，全程約一小時。

▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



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北上團圓多曲折 港漂邱小姐：排檢測中心排了6小時

袁先生與家人一同返內地，趕在新年前回中山探親，他認為今日過關較多人：「已經三年冇返到去了，過關大概一個鐘左右。」港漂邱小姐與朋友一同過關，直言今次用了3小時才過關，做核酸過程更是曲折，在東頭邨的社區檢測中心排隊6小時：「因為三四年沒回過家鄉了，終於不用隔離」。陳小姐一家四口住在香港，今日特地過關回到汕尾過年，她表示疫情期間第一次回老家過年，探望家中老人。