核酸檢測預約｜深水埗民政處設專車載楓樹街及白田市民往荔景檢測

香港與內地今年迎來三年來首個無檢疫通關的農曆新年，連日來都有大批市民到社區檢測中心做自費核酸檢測，以便北上團年。深水埗楓樹街球場的檢測中心連日大排長龍，為進一步疏導人龍，深水埗民政處周四晚（19日）安排專車，免費接載在楓樹街檢測站和白田檢測中心排隊的市民，前往人流較少的荔景社區會堂檢測中心，方便市民盡早進行檢測。



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民政處：會繼續密切留意檢測站排隊情況

民政事務總署在Facebook發帖指出，不少市民都把握時間去做核酸檢測，希望可以返內地過年，深水埗民政處留意到楓樹街檢測站排隊人龍，立即統籌相關部門，安排將檢測站範圍擴展至相連足球場，以便檢測站可以更快地服務更多市民。

針對部份檢測站人流偏多，民政處周四晚安排專車，免費接載在楓樹街檢測站和白田檢測中心排隊市民，前往人流較少嘅荔景社區會堂檢測中心。處方表示，有關安排經民政及青年事務局和醫務衞生局協調溝通後即時推行，處方並找來社區應急輔助隊及地區義工到場協助，安排市民有序乘搭專車。民政處稱會繼續密切留意檢測站排隊情況。

▼1月19日 深水埗楓樹街球場檢測站大排長龍▼

