消息：蓮塘/香園圍口岸下月初通客運　羅湖、皇崗初步傾向同開放

入境事務處日前預告，第二階段通關可恢復其他未開放的陸路管制站，包括羅湖及落馬洲/皇崗口岸管制站。

消息透露，政府計劃最快2月初啟用香園圍/蓮塘口岸客運服務，並初步傾向同時重開落馬洲/皇崗口岸及羅湖口岸，但有指羅湖口岸未必非全面開放，港府正與內地部門磋商細節，最終方案仍有待落實。



▼1月9日 皇崗口岸新聯檢大樓仍在興建▼



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香園圍/蓮塘口岸於2020年啟用貨運服務，但因疫情原故一直未能啟用客運服務。隨兩地於1月8日通關，消息指兩地免檢疫通關第二階段，是政府最快下月初啟用香園圍/蓮塘口岸客運服務，屆時將首次開放使用旅檢大樓。

據了解，當局亦初步傾向下月初同時重開落馬洲/皇崗及羅湖口岸，但羅湖口岸或未能全面開放。不過，現階段仍未知各個重開口岸的每日配額是名少。

落馬洲/皇崗及羅湖口岸現時正有工程，據知內地有關部門會設臨時設施安排通關。落馬洲/皇崗口岸疫情前是兩地唯一24小時運作的陸路口岸，內地皇崗口岸正進行重建工程，內地當局疫情期間已在附近建設臨時口岸，料每日可處理3萬人次旅客。至於羅湖口岸則正進行相關更新工程。

香園圍口岸。（資料圖片）

入境處助理處長蔡志遠日前在年結記者會上，提及通關一星期期間，多次與內地檢討，暫時料第二階段可恢復其他未開放的邊境管制站，包括皇崗及羅湖管制站。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，據知羅湖大樓正進行裝卸工作，料並非長時間項目，故絕對有理由可在下月通關，並強調疫情前羅湖是主要邊境口岸之一。他亦關注何時重開高鐵長途線，認為頭兩階段通關「衝唔出廣東省」並無意思，冀盡快恢復高鐵長途線，前往南寧、福洲及重慶等地。