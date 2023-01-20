小天瑜臉部再度紅腫須回ICU留醫　父：這個新年又要在醫院渡過

患有「橫紋肌肉瘤」的7歲女童周天瑜，三年前於瑪麗醫院接受手術時因為醫療事故，成為了植物人。天瑜早前情況有好轉可以回家團聚，惟其父親今日（20日）在社交平台表示，天瑜因為臉部再度紅腫，最近又要重回瑪麗醫院深切治療部，根據醫生最新診斷，她應該是外耳道發炎而引致的臉腫，為安全起見2月8日要再作磁力共振檢查，「所以這個新年又要在醫院渡過了。」



天瑜父親亦上戴了與天瑜對話片段測試女兒其自主反應，片段可見，天瑜雖然不太精神，但當父親談到以前農曆新年期間的相處時間，則會眨眨眼，但最後因為太疲倦而睡着了。



▼ 11月4日 天瑜留院兩年半終回家團聚▼



去年11月回家 父引述醫生指外耳道發炎而引致臉腫

患有「橫紋肌肉瘤」的天瑜歷經兩年半治療後，去年11月因情況有好轉而可以回家團聚，惟其父親今日（20日）在社交平台表示，天瑜因為臉部再度紅腫，而去了大口環醫院，其後再被轉介重回瑪麗醫院深切治療部以找出病因。

他亦引述醫生最新診斷，指天瑜應是外耳道發炎而引致的臉腫，此主要因為她耳朵附近位置曾經接受電療，所以該部份組織的抵抗力會比較差。為安全起見，醫院安排了在2月8日為她再作磁力共振檢查，而在此之前都要繼續留院觀察及打抗生素，「所以這個新年又要在醫院渡過了。」

天瑜父親亦上戴了一星期前與天瑜對話片段測試女兒其自主反應，片段可見，天瑜雖然不太精神，但當父親問到其有無聆聽到自己說話時，她有郁動眼珠，而當父親提到以前農曆新年期間的相處時間更會眨眨眼，惟最終天瑜仍因為太疲倦而睡着了。