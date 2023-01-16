天瑜父親公開與瑪麗醫院會議錄音　指院方隱瞞細節無異於二次傷害

患有「橫紋肌肉瘤」的7歲女童周天瑜，三年前於瑪麗醫院接受手術時因為醫療事故，成為了植物人。周天瑜父親昨日（15日）公開瑪麗醫院質素及安全部醫生向其解釋事件時的兩段會議錄音及院方最新回覆，批評院方處理事件時多番隱瞞及欺騙，不能接受，又指醫管局一直只擔任「傳話人」，不負責任態度有負大眾所望。



他坦言近日鄧桂思案件令他有啟發，認為醫療事故發生後，涉事醫院仍卸責及隱瞞等等，對於身心疲累的家人無異於傷口灑鹽，是二次傷害。



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上周收瑪麗醫院最新回覆 指院方拒認隱瞞

周天瑜父親昨日（15日）透過「天瑜醫療事故關注組」Facebook專頁，公開瑪麗醫院質素及安全部醫生向其解釋事件時的兩段會議錄音。他重提因醫生開漏藥而急性肝病發作的鄧桂思案件，認為相比涉事醫生臨床上的過失，事後蓄意隱瞞掩飾過錯的行為就更加罪無可恕。

他透露去年11月底曾與醫管局高層會面，會上作出提問，上周終於收到他們的回覆，形容「意料之内，都是一些官腔對白，一再否認各種過錯」，但重看鄧桂思女兒當年的説話，令他義憤難平，故決定公開天瑜醫療事件裡，瑪麗醫院質素及安全部醫生向他們解釋事件時的兩段會議錄音。

周天瑜父親指，根據上星期瑪麗醫院最新回覆，院方仍然不承認事件出於隱瞞，並解釋指因為事十分複雜，需要時間因調查，所以只能分階段解釋事件的來龍去脈及細節，所以才令人誤會院方有所隱瞞，產生不良觀感。

周天瑜父親去年11月底曾與醫管局高層會面，會上作出提問，上周收到他們的回覆。（「天瑜醫療事故關注組」Facebook專頁影片截圖）

公開醫生錄音 指手術時取輸血包有兩個選擇

周天瑜父親對此講法表示不相信、不接受，「你擠牙膏都算了，但擠起來至少都要連戲，就不要前後矛盾，或應合乎常理，但佢哋唔係」。對於瑪麗醫院稱，事件發生之後，已經第一間通知管理層，「點解事件發生之後，點解識得通知管理層，又唔即刻通知我呢？」他認為院方不只是隱瞞，更是欺騙了他事件不涉及人為錯誤。

周父又提及，天瑜進行手術之前，手術室已經預備好適合天瑜使用的血液包，但由於多名醫護人員在溝通上的錯誤及但系統混亂，導致天瑜需要輸血時，懷疑血包是不適合天瑜使用。他公開瑪麗醫院質素及安全部鄧醫生的錄音，指當時負責醫生有兩個選擇，其一是到中央血庫重新取血包，其次是運用特權使用普通血，但後者有可能出現特徵錯配而導致病人以死亡，是不容易的決定。當時麻醉科的呂醫生平衝利弊後，決定派人至中央血庫重新取血包，結果一等就等了48分鐘，令天瑜延遲輸血。

院方解釋，當時呂醫生曾吩咐安排白血球過濾器備用，但在等候期間，員工已從血庫獲森取特別血。（「天瑜醫療事故關注組」Facebook專頁影片截圖）

周父表示，後來兒童醫院陳智峰教授證實存在第三種處理方法，是照樣使手術室裡面的普通血，加上白血球過濾器，則可變成特別血使用，為又快又安全，以及當時最應該使用的方法。天瑜爸爸認為，院方未有告知第三種安全的方法，是為了掩飾當時做了錯誤決定。

院方解釋，當時呂醫生曾吩咐安排白血球過濾器備用，但在等候期間，員工已從血庫獲森取特別血。天瑜爸爸認為此說法，與院方之前所言，完全改了口風，不能接受如此「前後矛盾及充滿漏洞藉口」，事後天瑜爸爸再追問，院方不肯回應，事件就不了了之。

周天瑜父親亦公開醫院管理局在1月6日對於瑪麗醫院處理方法的回覆。（「天瑜醫療事故關注組」Facebook專頁影片截圖）

周天瑜父親表示，以上只是瑪麗醫院欺騙他的其中兩個事例，「其實當中最令人失望的都是，是他們那麼多次疑似隱瞞及欺騙事件發生過之後，每當東窗事發，他們就將一切推卻為無心之失」，從來都沒有人需要為他們的不誠實負責。

周天瑜父親亦公開醫院管理局在1月6日對於瑪麗醫院處理方法的回覆，提及院方於事發後近半年才向家屬交代 天瑜的個案實不理想，認為醫院在處理事件的時間及與家屬溝通方面均有可改善之處，就此致歉。周天瑜父親認為，醫管局在事件中一直只擔任「傳話人」的角色，轉述雙方信息，「我唔知道呢啲叫監管不力，定係醫醫相衛」，認為醫管局不負責任態度，有負大眾所望。

作為過來人，我好明白發生醫療事故之後，家屬所受嘅痛苦同傷害有幾大，如果涉事醫院仲唔肯老實交代事情，事後仲要不斷咁卸責、狡辯、隱瞞等等，要嗰啲身心疲累嘅家人，花盡僅餘嘅力氣去搜證、去調查，咁無異於喺傷口灑鹽，係二次傷害。 周天瑜父親

天瑜於2018年確診患上「橫紋肌肉瘤」第四期，並於2020年5月21日在瑪麗醫院接受 手術期間出現醫療事故，心跳停頓52分鐘而成為植物人。天瑜爸爸控訴醫院多項失誤，包括延誤為天瑜輸血達48分鐘，又批評醫院及醫管局一直以事件已進入法律程序拒作回應。

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