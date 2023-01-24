疫情香港｜相隔半年再次回落至千宗確診　今增1,987宗　多36人死

疫情進一步回落，本港今日（24日）新增1,987宗確診，相隔半年，再次回落至1,000宗水平，較昨日（23日）少284宗或12.51%。院舍方面，有24間院舍有確診個案，當中有33名院友及2名員工確診。



另外，再多36名患者死亡，七日平均死亡人數繼續回落至42.0人，七日平均死亡率升至1.330%，相關比率仍為5月12日以後新高，累計死亡人數13,203人。



今日疫情概要：



-增1,987宗確診，較昨日減12.51%。

-輸入個案37宗，佔整體個案比率1.86%。

-新增36人死亡，7日平均死亡率升至1.330%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,203人。

-多24間院舍出現個案，包括33名院友及2名職員。

本港新冠肺炎確診數字持續下降，錄得1,987宗確診，上一次跌穿2000宗是去年7月初，至今相隔半年，較昨日再跌12.51%，當中本地個案佔1,950宗。

輸入個案跌至37宗

輸入個案跌至30多宗水平，錄得37宗，連續第5日回落至雙位數水平，佔整體個案比率1.86%。新增的輸入個案中，5宗核酸檢測陽性（3宗確診及2宗無症狀感染個案）及32宗快速抗原測試陽性個案。

衞生署公共衞生化驗服務處收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約36.98%（七天移動平均比例）。

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24間院舍有確診個案

新變異病毒方面，未有發現新輸入及本地個案。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、14宗BF.7及40宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則累計發現196宗XBB（包括8宗XBB1.5個案）、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、43宗BF.7及215宗BQ.1.1亞系個案。

今日為學校假期，故未有新呈報個案。至於院舍方面，有24間院舍有確診個案，當中有33名院友及2名員工確診，其中位於元朗的基督教美奐明智之家共7名院友確診。

130名危殆及132名嚴重 25人入ICU

醫管局公布，​現時急症醫院內科病床整體住用率約為88%。昨日有2,511名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有185名新增確診病人，1,236人需要入住隔離設施，380人正接受氧氣治療，49人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為7.4%。

新增呈報11名危殆及14名嚴重的確診病人，現時合共有130名危殆及132名嚴重的確診病人留醫，當中25名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為13.5%。

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