每周疫情｜上周確診宗數減半至2.6萬　七日平均死亡率升穿1%

踏入兔年，本港歷新冠病毒侵襲三年之後，終於走向復常之路，社交活動回復過去頻繁。回顧上周（1月15日至22日）疫情明顯回落，錄得本地及輸入個案共26,387宗，比之前一周（1月9日至15日）的61,777宗，大減超過一半，減幅達57.3%。



上周平均留醫病人數為3,340人，按周減少23.9%。至於死亡個案方面，上周有305名患者離世，比前一周少166人；對比患者數目的七日平均死亡率，由上周0.762%增至1.158%。



▼1月21日 黃大仙祠善信子時（23:00）搶先上頭炷香▼



+ 12

Omicron亞型XBB.1.5本地個案再增6宗

上周確診個案共有26,387宗個案，較之前一周的61,777宗大減超過一半。其中輸入個案方面，上周為695宗，比再上一周的1,688宗減少993宗，跌幅達58.8%；上周7日平均輸入個案佔整體個案比率為2.23%，按周下跌0.49個百分點。

上周變種病毒Omicron亞型數字出現上升趨勢，輸入個案方面，XBB及BF.7個案各增加1宗，BQ.1.1亞系個案增加兩宗。截至本周日（22日）零時零分，目前累計發現227宗XBB、1宗XBB.1.5、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、14宗BF.7及40宗BQ.1.1亞系個案。

本地個案方面，XBB增8.89%至196宗；一周前首次於本地出現的XBB.1.5病毒增加6宗，目共8宗；BQ1.1增2.38%%至215宗、BF.7增19.4%至43宗，至於其他病毒株個案維持不變。

平均入院人數減近四成 新增危重病人同減四成

留醫病人人數方面，截至昨日的7日平均為3,340人，比對上一周少23.9%，至上周日平均新入院病人逐漸回落至221宗水平，按周減少37.6%。一周單日最少有316人入院，至本周單日最少172人入院。

▼1月21日 酒樓團年飯滿座▼



+ 6

上周單日新增危殆及嚴重個案有下跌趨勢，上周7日平均為28人，按周減少36.4%，單日新增危重總數跌至21宗。上周平均危重總數為316人，比再上一周下跌21.4%。其中上周正接受深切治療人數達27人，與再上一周下跌44.9%。

上周平均每日約44人不治

死亡個案方面，上周共305名患者離世，比對上一周少166人，跌幅達35.2%，7日平均死亡人數為43.6人，本港累計有13,118人離世，而昨日單日死亡率突破1％，達到1.352%，創8個月新高；7日平均死亡率由前一周的0.762%升至上周的1.158%。