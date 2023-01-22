疫情香港｜增2,737宗確診　多37人死　廣福護老院爆疫有8人確診

新冠肺炎疫情持續回落，本港今日（21日）新增2,737宗確診，重返二千宗水平，為去年7月5日以來近半年新低，較昨日再減21.96%。院舍方面，有12間院舍有確診個案，當中有22名院友及2名員工確診，廣福護老院有限公司爆疫，有8人確診。



另外，再多37名患者死亡，七日平均死亡人數大幅回落至43.6人，惟七日平均死亡率卻微升至1.158%，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至。相關比率為5月13日以來新高，累計死亡人數13,118人。



今日疫情概要：



-增2,737宗確診，較昨日大減21.96%。

-輸入個案61宗，佔整體個案比率22.23%。

-新增37人死亡，7日平均死亡率升至1.158%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,119人。

-多12間院舍出現個案，包括24名院友及職員。

本港新冠肺炎確診數字持續下降，僅錄得2,737宗確診，重返2000宗水平，為去年7月5日以來近半年新低，較昨日再減21.96%，當中本地個案佔2,676宗。

輸入個案持續下跌，今日繼續跌破100宗的水平，輸入個案為61宗，佔整體個案比率2.23%。新增61宗檢測陽性輸入個案，當中包括五宗核酸檢測陽性（一宗確診及四宗無症狀感染個案）及56宗快速抗原測試陽性個案。

▼1月22日 香港許願節今年復辦大批市民到許願樹拋寶牒▼



+ 16

衞生署公共衞生化驗服務處收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約38%（七天移動平均比例）。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、14宗BF.7及40宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則累計發現196宗XBB（包括八宗XBB1.5個案）、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、43宗BF.7及215宗BQ.1.1亞系個案。

醫管局表示，現時急症醫院內科病床整體住用率約為83%。昨日（21日）有2 637名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有172名新增確診病人，1 259人需要入住隔離設施，403人正接受氧氣治療，49人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報11名危殆及10名嚴重的確診病人，現時合共有134名危殆及133名嚴重的確診病人留醫，當中27名危殆病人正接受深切治療。

另外，再多37名患者死亡，為24男13女，年齡介乎59至98歲，9人來自院舍。打針方面，3人沒有打針，5人打4針，5人打2針，23人打3針，1人打1針。根據初步分析，當中13名病人的死因與2019冠狀病毒病有關，其餘24名病人的死因沒有關連。

七日平均死亡人數大幅回落至43.6人，惟七日平均死亡率卻微升至1.158%，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至。相關比率為5月13日以來新高，累計死亡人數13,118人。

▼1月20日 福田口岸過境人流眾多▼



學校方面，因為今日為大年初一，大部分學校已放年假，故沒有呈報個案。院舍方面，有12間院舍有確診個案，當中有22名院友及2名員工確診，廣福護老院有限公司爆疫，有8人確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為126人，新增確診員工數目為48人。

呈報陽性個案的安老院舍：



順泰護老中心

博愛醫院戴均護理安老院

康福護老院

基德（泰衡）護老院有限公司

廣福護老院有限公司

養浩安老院

康栢健護理院

圓玄護養院暨長者日間護理中心（順利邨）

保良局灣仔護老院暨長者日間護理中心



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



國寶之家有限公司

香港心理衞生會天瑞宿舍

扶康會友愛之家

