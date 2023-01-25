六合彩新春金多寶｜8000萬頭獎明開彩　兔年攪珠此兩個號碼三中二

六合彩新春金多寶2023將於明晚（26日）年初五晚攪珠，馬會估計若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。兔年第一期攪珠，馬會透露，兔年新春金多寶與2字特別有緣，在歷來三次的兔年新春金多寶攪珠中，有兩個號碼分別被攪出過兩次，可稱兔年幸運號碼。



「2」及「12」在三次兔年新春金多寶分別被攪出過兩次

新春金多寶現正售票，各場外投注處、電話投注及數碼平台截止售票時間為攪珠日、即明晚9時15分。馬會指，今年為兔年，而在歷來三次的兔年新春金多寶攪珠中，「2」號及「12」號分別被攪出過兩次，詳情如下：

攪珠日期/攪出號碼（特別號碼）



．2011年2月6日/1、2、16、27、31、47（19）

．1999年2月11日/4、11、23、32、33、45（12）

．1987年1月27日/2、3、6、12、36、38（9）

馬會表示，六合彩新春金多寶攪珠將於明日舉行，特設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。

「29」及「11」列新春金多寶「幸運」號碼

馬會早前披露，新春金多寶自1986年來至今共舉行過35次，當中「29」及「11」號分別攪出10次及9次，分列新春金多寶最旺門號碼頭兩位，而「3」、「5」、「19」及「37」號亦出現過8次，均可稱為新春金多寶幸運號碼。

▼2023年1月3日 8,000萬六合彩新年金多寶攪珠▼



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投注方式方面，近8次新春金多寶，7次有幸運兒以複式中頭獎，詳情如下：

近8次新春金多寶頭獎彩票購票方式：

．2020年2月1日/7個號碼複式自選獎券 （半注）、8個號碼複式運財獎券（1注）



．2019年2月9日/6個號碼單式運財獎券（1注）、14個號碼複式自選獎券（半注）、7個號碼複式自選獎券（1注）、7個號碼複式運財獎券（半注）、8個號碼複式自選獎券（2注）、5膽拖全餐自選獎券（1注）



．2018年2月20日/6個號碼單式運財獎券（1注）



．2017年2月1日/6個號碼單式運財獎券（2注）、8個號碼複式運財獎券（半注）



．2016年2月11日/7個號碼複式運財獎券（1注）



．2015年2月22日/無人中



．2014年2月4日/7個號碼複式運財獎券（半注）



．2013年2月14日/6個號碼單式運財獎券（1注）、7個號碼複式運財獎券（1注）



．2012年1月26日/無人中



．2011年2月6日/6個號碼單式運財獎券（1注）、7個號碼複式運財獎券（1注）

