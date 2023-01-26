港珠澳大橋私家車配額｜增1000個往來港澳配額　申請資格方法一覽

運輸署今日（26日）宣布，港澳兩地政府同意增加港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額，考慮到大橋附近一帶交通情況，運輸署將增發1,000個香港配額。該署指，新增配額將由今年第二季起分兩個階段發放，並分為公司及個人配額兩類，每類各500個，有效期為不超過三年，而若申請數目超出擬發出的指定配額數目，運輸署將按申請類別抽籤決定處理每宗申請的先後次序。



申請香港私家車往來港澳常規配額連結

香港私家車往來港澳(市內)常規配額須知

運輸署指，自大橋啓用至今已發放共1,800個香港配額，考慮到大橋附近一帶的交通情況，運輸署將增發1,000個香港配額。

新增公司及個人配額各500個 有效期不超過三年

新增配額將由今年第二季起分兩個階段發放，並分為公司及個人配額兩類，每類各500個，有效期為不超過三年。若申請數目超出擬發出的指定配額數目，運輸署將按申請類別抽籤決定處理每宗申請的先後次序。

首階段將發放500個配額，公司及個人配額各250個，預計配額持有人可於今年第二季開始陸續使用大橋，至2026年5月31日止；次階段發放500個配額，公司及個人配額各250個，預計配額持有人可於今年第三季開始陸續使用大橋，至2026年7月31日止。

公司配額申請資格：

1.申請公司必須為已(i)在香港及澳門註冊的公司，或(ii)在香港註冊的公司，並與另一間在澳門註冊的公司為關連公司；



2.申請公司必須提交其分別在港澳兩地的納稅證明，並具備載有公司資料的文件；及



3.登記車主必須為在香港註冊的公司，或在澳門註冊的關連公司，或該兩間公司其中一名董事。



個人配額申請資格：

1.申請人必須為香港永久性居民；



2.已在澳門從事受薪工作或開設公司；及



3.登記車主必須為申請人本人



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可不限次數經大橋進出澳門市內 2.20起可申請

運輸署指，持有有效香港配額的私家車可以不限次數經大橋進出澳門市內，配額有效期屆滿後會重新接受申請，以期更多人可以受惠。符合申請香港配額資格的人士，可於2月20日上午9時至3月3日下午5時15分透過香港政府一站通網頁（www.gov.hk/regularquotahkpctomacao）遞交申請。

司機資格：

公司配額：

．不多於三名指定司機，須為公司員工或其董事並須獲得公司書面授權



．指定司機都必須為香港永久性居民及領有有效可駕駛私家車的香港正式駕駛執照



個人配額：

．不多於兩名指定司機，第一名指定司機須為申請人本人，而第二名指定司機則須為申請人的父母、配偶或子女



．指定司機都必須為香港永久性居民及領有有效可駕駛私家車的香港正式駕駛執照



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