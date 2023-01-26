初五開工利市｜盤點各行各業開爐利市　有旅行社大手筆豪派$5000

農曆新年長假完結，不少行業今日年初五（26日）陸續「開爐」復工，而企業將派發開工利市應節，寓意開工大吉。盤點多個行業開工利市金額發現，因社會逐步復常，今年老闆們均出手闊綽，其中旅遊業金額最高，甚至可達5,000元。



縱橫遊去年4月1日已入職員工獲5,000元開工花紅／利市

縱橫遊常務董事袁振寧透露，向所有同事發放100至500元利市，金額與去年相同；今年更決定向去年4月1日前已在職的員工派發5,000元開工花紅／利市，答謝他們在疫情期間不離不棄：「當開工利市又好，Bonus又好，點都好過疫情幾年乜都冇。」

去年11月加薪9.2% 今下半年或再加

他並指，自疫情爆發以來，該批員工經歷無薪假或凍薪，因此已在去年11月決定向逾50名員工加薪，平均幅度達9.2%。他期望隨著社會復常，下半年可再調整薪金。

東瀛遊今辦開工利市抽獎︰一成機會抽中$1000

東瀛遊執行董事禤國全透露，今日將在公司舉行開工利市抽獎，當中1,000元佔10%、500元佔20%，其餘全為100元：「雖然啱啱開始返，但係超過10年抽利市嘅開心傳統一樣冇更改。」

金記冰室︰開工利市平均50元 新年開工有雙工或三工

金記控股主席徐汶緯透露，今年派發的開工利市約20元至500元，平均一封為50元。他指，由於中港兩地最近恢復通關，部份員工北上過年，以致店內人手不足，即使不計算額外的「雙工」或「三工」，整體薪金增幅已達約20%。

迪士尼︰大年初一至初四值班有「工半」

香港迪士尼樂園度假區發言人回應指，按照中國傳統，香港迪士區在農曆新年期間，會向所有全職及兼職演藝人員派發開工利市，以表達心意，並象徵新一年有一個好開始。

此外，樂園亦發放農曆新年津貼，合資格的前線演藝人員，在大年初一至初四值班，可獲相等於其薪金1.5倍的薪金及餐券。

滙豐︰經PayMe派500元電子利市

滙豐回應指，在農曆新年前已發送電郵，包括長期僱員、長期兼職僱員、合約僱員、時薪兼職僱員、在港發薪的海外派遣僱員，以及實習生，通知他們在1月20日將可透過PayMe獲得500元電子利市，以感謝過去一年的努力；如有需要，亦可改用出糧戶口收取利市。