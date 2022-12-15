換新鈔封利市｜滙豐、渣打及中銀1月5日起可換　金管局倡電子利市

【換新鈔／迎新鈔／利是／利市／免年】尚有一個多月就迎接農曆新年，2023年1月22日就是兔年大年初一，又是市民派利市的時候。金管局及滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行香港3間發鈔銀行今日（15日）宣布，各分行將於1月5日至21日提供新鈔及雖舊仍簇新的「迎新鈔」供市民兌換。市民最快可於本月31日在網上預約時間到銀行換鈔服務。

金管局同時鼓勵市民，改用電子支付方式，派發「電子利市」。



▼2020年1月14日 市民到匯豐銀行分行排隊兌換新鈔▼



滙豐、渣打、中銀下月5日起提早至上午8時營業

3間發鈔銀行，包括滙豐銀行、渣打銀行及中銀（香港），將於下月5日（星期四）至21日（星期六）調整分行服務時間，方便市民換鈔。

提供換鈔服務的首三天（1月5日至7日），提早營業時間至早上8時，並由早上8至9時專門用作提供換鈔服務。

金管局發調，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民毋須在服務開首數天趕往兌換。

市民傳統上仍喜歡兌換新鈔派發利市。 （資料圖片）

本月31日網上預約兌換新鈔

3間發鈔銀行繼續實施人流管理措施，例如於12月31日（星期六）起，提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局建議，需要使用現金派利市的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。

金管局鼓勵市民用轉數快或電子錢包封「電子利市」

金管局又鼓勵市民，利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利市。稱派發電子利市簡單方便，又可減少實體利市封和鈔票的用量，有助推動香港的可持續發展。

主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利市。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。