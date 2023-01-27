跨境中學生最快2月第二周可免配額來港上課　幼稚園小學延至2月底

香港與內地本月8日開始通關，逾2.7萬本地跨境學生將可於農曆新年後，恢復面授上課。教育局確認，跨境中學生最快可於2月第二個星期不限配額來港，恢復正常上課，小學和幼稚園跨境學童的復課日則為2月下旬，港府一直與內地有關部門商討跨境學生恢復面授課堂的各項安排，務求為跨境學生爭取更好的復課和通關條件及配套。



▼1月5日 跨境學生春節後恢復返港面授▼



政務司司長陳國基本月初在疫情記者會透露，計劃讓跨境學生在農曆新年後，可恢復每日來港面授上課，不需在網上預約通關，即不會計算在每日6萬個南下或北上的通關名額內。

根據現時的入境政策，跨境學童每日需提交48小時的核酸檢測陰性結果才可來港，學界一直爭取以快速測試代替核酸檢測，教育局局長蔡若蓮早前表示，港府爭取准跨境生以快測代替核酸檢測，等待內地審批，她對此感「樂觀」。

身兼立法會議員的教聯會副會長鄧飛。（資料圖片／李澤彤攝）

立法會議員、教聯會副會長鄧飛表示，早前有指校巴未能在復課前復辦，憂慮會影響跨境學生上課，惟有關問題近日已解決，更形容學界已準備就緒，只等待當局宣布復課日。惟他提到，突然傳出最快下月初便可復課，憂慮兩地政府未能及時就以快測取代核酸檢測一事達成共識，直言「都有少少炆」，並強調要學童每日往返都要做核酸檢測是「根本冇可能。」

▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼



+ 18

教育局回覆查詢確認，預計中學跨境學生可於2023年2月第二個星期內恢復回港出席面授課堂，而小學及幼稚園跨境學生則可於2月下旬回港上課，確實詳情有待公布。該局續指，港府一直與內地有關部門商討跨境學生恢復面授課堂的各項安排，務求為跨境學生爭取更好的復課和通關條件及配套，包括檢疫、健康申報和通關安排，讓他們可以安全、有序、便捷回港參與面授課堂。