跨境學童｜教育局爭取最快2.1來港上學　蔡若蓮對快測代核酸樂觀

本學年有2.1萬名跨境學生，當中大部份因疫情一直未能來港就讀。教育局局長蔡若蓮今日（18日）表示，隨着香港與內地通關，正爭取讓他們由2月1日起可回港讀書；除了不佔北上內地名額，也正與內地商討，准許他們回深圳時，可以用每日快測陰性證明，代替核酸陰性證明，她對此感「樂觀」；副局長施俊輝也表示，也研究將過往供小一至小四跨境生使用的「過關碼」，延至其他跨境生，方便他們往返兩地。



本學年中學、小學及幼稚園跨境生依次有7,000、13,000及900名，蔡若蓮今日與傳媒聚會時表示，約四分一學生這幾年在港生活讀書，如寄居親友家中，其他則一直在內地。

中學將於2月1日回復全日面授，小學則在2月15日也回復全日制，教育局爭取2月1日起讓跨境學生可來港就讀，他們北上深圳毋須申請配額。蔡若蓮表示，由於涉及兩地多個部門，兩邊政府仍在商討。

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現時無論入境香港或北上內地，均需出示48小時內核酸陰性證明，教育界認為叫跨境生隔日檢測不大可行。蔡若蓮表示，港府爭取准跨境生以快測代替核酸檢測，等待內地審批，她對此感「樂觀」：另方面，教育局也希望免配額及快測可適用於跨境生隨行人員。

▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼

