大麻二酚醫療功效存疑　易攙雜有害大麻隨時致幻覺上癮

大麻二酚（CBD）產品愈來愈流行，不但以香薰、補充品、香口膠甚至護膚品等形式出現，更包裝成聲稱具有減壓及改善睡眠質素功效的食物及飲品。政府早前刊憲將CBD列為受規管的危險藥物，何以CBD會被視為「危險」？它與一般大眾認知、令人上癮及產生幻覺的危險毒品四氫大麻酚（THC）又有何分別？目前許多評估CBD治療效用的研究尚處於臨床前階段，未有足夠臨床實證，且不同配方、濃度及來源均影響其效用，坊間產品安全性成疑，並不建議市民隨便服用。

撰文：醫善同行醫學顧問、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明



大麻一般指大麻植物及其活種子，大麻含有多種大麻素，最具活性是的THC及CBD，兩者均可從大麻植物提取或人工合成。THC可導致亢奮、幻覺、思覺失調、焦慮等徵狀和鎮靜作用，亦可令心跳加快和增加血管疾病，如心肌梗塞和中風的風險。研究已證實，長期使用THC的人士（尤其是從青春期便使用大麻的人士）有較高機會出現腦部發展受損、認知障礙和輟學的情況。

與THC不同的是，CBD不會致癮，但同樣有副作用，長期服用容易出現口乾、腹瀉、食慾下降、嗜睡和疲勞等。純粹的CBD應不含THC，但提取CBD的時候，難以避免會殘留少量的THC。此外，在室溫及日照環境下，空氣中的水分和二氧化碳會令CBD分解為THC，所以含有CBD的產品都有可能含有THC。服用CBD不但可能會令人產生精神亢奮，如幻覺等，更隨時誤墮法網，因本港目前法例規定，任何含THC或其他危險藥物的產品，不論濃度高低，均被視為危險藥物，受《危險藥物條例》管制。

坊間不少以CBD作招徠的產品均聲稱有紓壓、助眠等功效，事實上，目前很多評估CBD效用的研究尚未經人體測試。就算有少量的臨床測試，其大多針對唯一受美國食品藥品監督管理局（FDA）許可的CBD藥物，即Epidiolex®，用於2歲或以上的病人以治療難以控制的頑性腦癇，例如雷葛氏綜合症（Lennox-Gastaut syndrome）和卓飛綜合症 （Dravet syndromes）。

目前加拿大是其中一個CBD合法化的地區，即是不需要醫生處方亦可以購買及服用CBD。美國大部分州都有限制CBD產品的銷售。歐洲的法律規定CBD產品不能含有任何THC，除非THC的使用已由當地藥物管理部門批准。而日本規定CBD產品只能從大麻植物的莖和種子中提煉而來，不能從大麻葉中提煉。

本港至今並沒有含CBD的註冊藥劑製品，坊間的CBD產品亦暫未有法律規管。CBD產品會大行其道，主要原因是商家經常標榜CBD產品能舒緩壓力，同時用家對CBD充滿好奇心，亦深信CBD產品安全無害。未來的法例會將CBD納入危險藥物的範疇內，2023年2月1日起，市面上CBD產品將會被禁止售賣和供應。持有CBD產品的市民無需恐慌，可於法例生效前三個月內，到政府安排的棄置箱棄掉CBD產品。

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