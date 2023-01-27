隔離令取消｜公院2.1起探病免預約　門診預留名額予高風險確診者

確診者隔離令下周一（30日）取消，醫管局今（27日）表示，雖然新冠肺炎指定診所下星期一起恢復正常的普通科門診服，但普通科門診診所會預留診症名額供較高風險的確診病人，市民可以透過手機應用程式「HA Go」或七條「關愛預約專線」預約診症。



另外，由下星期三（2月1日）起，除隔離病房外，所有探訪人士每天可獲安排兩小時探病時間，按照各病房的探訪節數及時間直接探訪，無須事先預約，但探訪人士仍需提供48小時內的核酸檢測陰性結果證明。



醫管局表示，所有普通科門診診所，包括七間2019冠狀病毒病確診個案指定診所及早前暫停部分服務的診所，將於下星期一起恢復正常的普通科門診服務。不過，醫管局會增加普通科門診診所的偶發性疾病診症名額，以加強對患有偶發性疾病的病人，包括確診病人的支援。

另外，普通科門診診所會預留診症名額供較高風險的確診病人，包括長者、五歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人，透過以下手機應用程式「HA Go」內的「新冠關愛預約（普通科門診）」程式或七條「關愛預約專線」預約診症時間

雖然新冠肺炎指定診所將在下星期一起恢復正常的普通科門診服，但普通科門診診所會預留診症名額供較高風險的確診病人，市民可以透過手機應用程式「HA Go」或七條「關愛預約專線」預約診症。

普通科門診診所關愛預約專線：

環翠普通科門診診所 2897 1058



堅尼地城賽馬會普通科門診診所 7083 7500



柏立基普通科門診診所 3506 4277



九龍灣健康中心普通科門診診所 5215 2312



南葵涌賽馬會普通科門診診所(分部) 2871 1098



圖洲角普通科門診診所 9147 2400



天水圍(天業路)社區健康中心 7072 4795



另外，市民亦可以透過普通科門診電話預約系統進行預約時，系統會按病人輸入的資料，為長者病人預約長者籌。醫管局支援熱線1836 115也會繼續為病人提供適當協助，包括轉介有需要的確診病人至普通科門診診所接受治療。至於其他確診病人，亦可透過「HA Go」內的「預約普通科門診」程式或普通科門診電話預約系統預約診症服務。

普通科門診診所會預留診症名額供較高風險的確診病人，包括長者、五歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人。（資料圖片）

同一時間最多兩位訪客進入病房探病

探訪安排方面，醫管局指下星期三起，除隔離病房外，所有探訪人士每天可獲安排兩小時探病時間，按照各病房的探訪節數及時間直接探訪，無須事先預約。因應病房情況，同一時間最多兩位訪客進入病房探病，期間可以換人，上限為三位訪客。

不過，探訪人士仍需提供48小時內的核酸檢測陰性結果證明，並嚴格遵守感染控制措施，包括佩戴外科口罩和量度體溫。如探訪人士屬新冠康復者，若能提供確診及康復的相關證明，在陽性檢測取樣日起計三個月內可獲豁免相關的檢測要求。

「居安抗疫」熱線2月5日晚上11時後停止運作

另外，民政事務總署宣布，因應政府撤銷向確診人士發出隔離令，「居安抗疫」熱線（1833 019）將由下周一起停止接受確診人士就基本日常用品和食物的派遞要求，而「居安抗疫」熱線會於2月5日晚上十一時後停止運作。