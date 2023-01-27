疫情香港｜增2,335宗確診　較前一日下降2.75%　多22人死亡

新冠肺炎疫情趨穩定，本港今（27日）新增2,335宗確診，較前一日下降2.75%，當中45宗為輸入個案，總確診人數續迫近300萬大關。



另外，再多22名患者死亡，七日平均死亡人數大幅回落至32.6人，惟七日平均死亡率卻微升至1.3%，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至，累計死亡人數13,280人。



今日疫情概要：



-增2,335宗確診，較昨日下降2.75%。

-輸入個案45宗，佔整體個案1.93%。

-新增22宗死亡個案，7日平均死亡率回升至1.300%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,280人。

- 本地個案涉變異病毒株再增一宗為BF.7，累計共44宗。

-總確診人數迫近300萬大關，至今已累計2,867,805。

本港新冠肺炎確診數字回落至低水平，僅錄得2,335宗確診，繼續重返二千宗水平，較昨日下降2.75%，當中本地個案佔2,337宗。

輸入個案有輕微下跌，今日輸入個案為45宗，均為快速抗原測試陽性個案，佔整體個案比率1.93%。

▼1月24日 新春賀歲馬日丁財兩旺▼



+ 28

衞生署公共衞生化驗服務處收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約36.98%（七天移動平均比例）。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、14宗BF.7及40宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則累計發現198宗XBB（包括八宗XBB1.5個案）、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、44宗BF.7及215宗BQ.1.1亞系個案。

▼1月24日 年初三尖沙咀廣東道市況▼



+ 12

另外，新增呈報22名確診病人在公立醫院離世，七日平均死亡人數大幅回落至32.6人，惟七日平均死亡率卻微升至1.3%，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至，累計死亡人數13,280人。

學校方面，因為今日為大年初六，大部分學校仍放年假，故只有呈報7宗個案，分別為3名學生及4名教職員。院舍方面，有11間院舍有確診個案，當中有13名院友及1名員工確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為79人，新增確診員工數目為31人。