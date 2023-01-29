疫情｜最後一份疫情稿　增3283確診20人死　新增2宗兒童危殆個案

政府在過年前預告，本月30日將不向感染新冠病毒人士發出隔離令，所有檢測陽性人士亦毋須向衞生防護中心呈報，亦不會發新聞稿公布疫情數字，改由「2019冠狀病毒病網頁」公布核酸檢測陽性樣本數字，以及醫生和醫院報告的死亡個案數字，「復常」前最後一份衞生防護中心的疫情新聞稿，表示本港今日（29日）新增3,283宗確診，累計確診總數為2,874,568人，逼近300萬大關。



確診宗數是連續兩日回落到3,000宗水平，較昨日（28日）3,480宗相比下跌5.66%；再多20名患者死亡，七日平均死亡人數進一步回落至30.7人，七日平均死亡率進一步跌至1.191%，累計死亡人數13,333人。



另外，新增2宗確診兒童危殆個案，5歲男童正於瑪嘉烈醫院留醫，11歲女童正於香港兒童醫院留醫。



今日疫情概要：



-增3,283宗確診，較昨日升1.191%。

-輸入個案111宗，佔整體個案比率3.38%。

-新增20人死亡，7日平均死亡微降至1.191%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,333人。

-多12間院舍出現個案，包括13名院友。

-新增2宗確診兒童危殆個案，5歲男童正於瑪嘉烈醫院留醫，11歲女童正於香港兒童醫院留醫。

本地3172宗 輸入111宗

本港新冠肺炎確診數字回穩，錄得3,283宗確診，較昨日（28日）3,480宗相比微跌197宗（跌5.66%），當中本地個案佔3,172宗。

輸入個案跌至111宗，連續第2日升至三位數水平，佔整體個案比率3.38%。新增的輸入個案中，包括7宗核酸檢測陽性（兩宗確診及五宗無症狀感染個案）及104宗快速抗原測試陽性個案。

衞生署公共衞生化驗服務處收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約37.33%（七天移動平均比例）。

▼1月24日 新春賀歲馬日丁財兩旺▼



+ 28

12院舍有確診涉13人

新變異病毒方面，未有發現新輸入及本地個案。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現227宗XBB（包括1宗XBB.1.5）、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、14宗BF.7及40宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則累計發現198宗XBB（包括8宗XBB1.5個案）、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、46宗BF.7及218宗BQ.1.1亞系個案。

今日為學校假期，故未有新呈報個案。至於院舍方面，有12間院舍有確診個案，當中有13名院友確診。

公立醫院新增140病人及8危殆

醫管局公布，​現時急症醫院內科病床整體住用率約為95%。昨日有2,019名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有140名新增確診病人，922人需要入住隔離設施，298人正接受氧氣治療，43人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為6.9%。

新增呈報8名危殆及6名嚴重的確診病人，現時合共有93名危殆及89名嚴重的確診病人留醫，當中28名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為10.0%。

20死者有6人無打針

截至今日零時零分，新呈報20宗死亡個案，涉及9男11女，年齡介乎61歲至96歲，其中有7人來自院舍。至於疫苗接種方面，6人無打針資料，有4人已打4針、7人已打3針、2人已打2針、1人已打1針。根據初步分析，當中九名病人的死因與2019冠狀病毒病有關，其餘11名病人的死因沒有關連。

▼1月24日 年初三尖沙咀廣東道市況▼

