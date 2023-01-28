確診數字下降　劉澤星：3、4月天氣回暖　有條件逐步取消口罩令

本港確診數字持續下降，與內地通關後亦未見個案大幅反彈，政府專家顧問、香港大學醫學院院長劉澤星今日（28日）在電台節目表示，經過聖誕及農曆年長假期後，確診個案平穩下降，污水檢測的病毒量亦減少，認爲餘下的防疫措施可以逐步撤消，包括取消過關核酸檢測、師生上學前要快測等，到3、4月天氣回暖，亦可逐步解除口罩令，惟室內地方可繼續戴口罩。



他相信市民仍需每年接種新冠疫苗，特別長者、體弱或需外遊人士，可接種二價疫苗作為第五針加強劑。



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劉澤星表示，本港經過聖誕及農曆年長假期後，確診個案平穩下降，污水檢測的病毒量亦減少，認爲已可對疫情安心，但新日天氣凍，會令病毒比較活躍，市民預防感染仍要靠保持個人衛生。

本港有條件逐步撤銷防疫措施，劉澤星相信，1至2星期後可考慮取消過關核酸檢測要求及師生上學前的快測，到3、4月天氣回暖，有條件取消口罩令，但在室內仍應該戴口罩，預防其他呼吸道感染。

劉澤星認爲內地疫情高峰已過，通關後輸入個案未有增多，「唔係好多帶有呢啲病毒嘅人落嚟(香港）。」惟他稱，新冠病毒不會離開，加上傳染力高，認爲市民或要每年接種新冠疫苗。

本港80歲以上長者，劉澤星稱，只有不足三分之二人接種了三針疫苗，不足兩成人接種四針，呼籲長者盡快接種。他又指二次感染個案增加，長者、長期病患及需要外遊的市民，可以接種二價疫苗作第五針加強劑。